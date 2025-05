video suggerito

Cosa significa il gesto che ha fatto Sinner dopo aver battuto Navone: gli rispondono subito in due Dopo aver battuto Mariano Navone nel torneo di Roma al rientro dopo la squalifica, Jannik Sinner ha fatto un gesto particolare. Poco dopo gli hanno risposto in due sui social con lo stesso gesto. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

Jannik Sinner è sembrato meno arrugginito di quanto si potesse pensare nel suo esordio nel torneo di Roma, dove sabato ha battuto il coriaceo terraiolo Mariano Navone in due set. Un 6-3/6-4 in cui il numero uno al mondo ha ripreso esattamente da dove aveva finito, anzi interrotto, prima che il patteggiamento della squalifica con l'Agenzia mondiale antidoping lo tenesse fermo ai box per tre mesi. Sinner è stato oltre 100 giorni senza giocare una partita ufficiale: l'ultimo match era stata la finale dell'Australian Open vinta su Zverev il 26 gennaio. Fu quella la sua 21sima vittoria di fila, adesso il conto riprende a 22. Il dominatore del tennis mondiale, neanche avvicinato dagli altri nella classifica ATP durante la sospensione, è apparso contro l'argentino molto solido e centrato, sia nei colpi che nella testa.

Il gesto di Sinner dopo la vittoria su Navone a Roma: cosa significa

A fine match Sinner ha poi fatto un gesto particolare con le dita della mano destra, avvicinando pollice e indice a indicare uno spazio piccolo. Un gesto che sul momento è apparso senza alcuna spiegazione plausibile, finché poco dopo gli hanno risposto in due sui social, ripostando la dedica di Jannik sulla telecamera dopo la vittoria su Navone ("che bello") accompagnata dall'emoji di quel medesimo gesto e dal tag a Sinner.

Le storie su Instagram di Giulio Ciccone e Antonio Giovinazzi

Il ciclista Giulio Ciccone e il pilota automobilistico Antonio Giovinazzi sono due grande amici del 23enne altoatesino, gli sono stati molto vicini durante la squalifica, uscendo anche tutti assieme in bicicletta e trascorrendo altri bei momenti in compagnia, come testimoniato dalle foto pubblicate sui social.

Sinner durante un'uscita in bicicletta coi suoi amici durante la squalifica

È chiaro che il gesto fatto da Sinner è un gioco tra amici che rimanda a qualcosa che conoscono solo loro e che eventualmente toccherà a loro stessi spiegare. La certezza se n'è avuta quando Jannik ha ricondiviso poco dopo sul proprio profilo Instagram le due storie dedicategli da Ciccone e Giovinazzi, postandone poi a sua volta altre due con lo stesso emoji e le recenti foto dei suoi amici in azione nello stesso giorno di sabato (Ciccone impegnato nella cronometro del Giro d'Italia, Giovinazzi dopo il trionfo nella 6 Ore di Spa-Francorchamps con la Ferrari insieme ai compagni Pier Guidi e Calado).

È davvero bello rivedere Jannik non solo in campo ma anche nuovamente sorridente e felice. L'affetto del pubblico di Roma è quello di tutta l'Italia, che ha ritrovato il suo campione. Se questo è il Sinner che deve carburare dopo il lungo stop, gli avversari faranno bene a pensare a un Piano B…