Coria si scaglia contro l'arbitro a Cagliari per colpa di un piccione: ridono tutti, anche Darderi Surreale situazione durante il torneo di Cagliari nel match tra Coria e Darderi, con l'arbitro che ha fermato il gioco per l'invasione aerea di un piccione.

A cura di Marco Beltrami

Non solo Madrid, anche il torneo di Cagliari sembra essere contraddistinto dai ritiri. Federico Coria infatti, che ben si stava disimpegnando sulla terra rossa sarda, è stato costretto ad abbandonare il match contro l’azzurro Darderi. Questa sfida è stata contraddistinta da un fuori programma esilarante, legato all’invasione di un piccione. Le cose sembravano aver preso una brutta piega, con un principio di discussione infuocata, ma tutto è finito con il sorriso.

L'episodio in questione si è verificato in avvio sul punteggio di parità, ed è costato una palla break a Coria. Mentre i due tennisti stavano scambiando da fondo campo, ecco che un piccione ha attraversato volando la zona del terreno di gioco. L'arbitro a quel punto ha chiamato il "let", fermando il gioco. L'ufficiale ha infatti subito dichiarato al microfono che il punto sarebbe dovuto essere ripetuto.

Dopo l'immediata lamentela di Darderi però, l'arbitro ha deciso per un cambio: siccome il tiro di Coria era finito fuori (?dai dai l'ha tirata fuori"), ha scelto di far valere il fatto che la sua chiamata fosse arrivata con la conclusione dell'argentino già effettuata. A suo dire dunque il "let" non avrebbe influito sul comportamento di Coria, che non ha gradito.

Ne è nata così una discussione che sembrava destinata a finire male. "Cosa!? Sei pazzo?Non puoi cambiare per questo. Stava arrivando un drago?". Federico infatti ha criticato la scelta comunque di fermare il gioco, lamentandosi per la mancanza di piglio dell'ufficiale reo a suo dire di aver cambiato la sua decisione a causa del reclamo.

Un vero e proprio monologo quello di Coria che è finito poi anche per imitare il verso del piccione, facendo ridere tutti anche lo stesso Darderi. Imbarazzato l'arbitro che ha provato a chiudere la cosa così: "Avrei potuto interrompere il gioco prima, ma quando l'ho fatto era troppo tardi, avevi già tirato". Un vero e proprio spettacolo, in una partita che purtroppo poi è finita male, con il ritiro dell'argentino.