Come funziona il tie-break nel tennis e quanti punti servono Il tie-break nel tennis si gioca quando in un set i tennisti arrivano sul 6-6, per vincerlo occorrono sette punti. Da qualche anno esiste anche il super tie-break.

Le regole del tennis non sono così complicate come possono apparire. Per vincere un set serve vincere sei giochi, ma bisogna vincerne due di giochi in più dell'avversario. Se si arriva al 6-6 in un set i tennisti si giocano tutto al tie-break, un'invenzione degli anni Sessanta, di Jimmy Van Alen, che è diventata parte integrante e fondamentale di questo sport. Per vincere il tie-break servono sette punti, ma bisogna anche in questo caso farne due in più dell'avversario.

Quando si va al tie-break nel tennis e come funziona

Il tie-break si gioca quando in un set i giocatori o le giocatrici arrivano al 6-6. Oggi, ancora di più che in passato, con il servizio preponderante di tie-break se ne giocano tanti e i tennisti lo sanno bene. Se in un set dunque arriva al 6-6 si decide tutto al tie-break. Chi serve per primo batte una volta, praticamente si gioca un solo punto sul servizio del primo tennista alla battuta.

L'altro tennista che serve, a seguire, invece batte per due volte, dopo di che entrambi servono sempre per due volte, fino a quando uno dei due non arriva a vincere 7 punti, sempre che ne abbia due di vantaggio rispetto all'avversario. In caso di 6-6 anche nel tie-break si va a oltranza e chi ottiene due punti in più conquista il tie-break.

A quanti punti si arriva con il tie-break

Il tie-break si gioca quando i tennisti che giocano un set sono sul sei pari. Cioè quando hanno vinto entrambi sei game. I giochi da vincere sono sei, ma sono sette i punti da conquistare per aggiudicarsi il tie-break, che è il settimo gioco da vincere. Sette punti servono, a patto che ne siamo stati vinti due in più dell'avversario.

Qual è la differenza tra tie-break e super tie-break

Il tie-break classico si vince con sette punti. Chi li conquista per primo se lo aggiudica, avendo però almeno due punti di vantaggio. In caso di 6-6 al tie-break si va avanti e chi vince due punti in più del rivale lo porta a casa. Ma nel tennis esiste anche il super tie-break che nei tornei ATP viene usato solamente nel doppio, e si usa in solamente nel set decisivo.

Ma da qualche anno il super tie-break si gioca nelle quattro prove del Grande Slam e viene giocato quando si arriva al 6-6 del quinto set. Questa regola è nata per evitare che le partite si possano prolungare all'infinito, come è accaduto in particolare a Wimbledon. In caso di super tie-break chi arriva per primo a 10 punti lo vince, sempre con un margine minimo di due lunghezze.