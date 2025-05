video suggerito

Coco Gauff entra in campo al Roland Garros e non trova le racchette: cosa è successo Scene surreali al Roland Garros prima dell'esordio nel torneo di Coco Gauff che si è ritrovata senza racchette pochi minuti prima di giocare.

A cura di Marco Beltrami

Esordio memorabile per Coco Gauff al Roland Garros. La numero due del mondo ha conquistato il passaggio del turno battendo l’australiana Olivia Gadecki, ma prima ancora di colpire una palla si è presa la scena suo malgrado per un episodio curioso. Appena arrivata in campo, Coco ha aperto il borsone per iniziare il riscaldamento… ma all’interno non c’erano racchette. Nessuna.

Coco Gauff non trova le racchette prima della partita del Roland Garros

Sorpresa e un po’ spaesata, Gauff ha guardato verso il suo box mostrando il contenuto della borsa e chiedendo spiegazioni. Arbitro e avversaria sono scoppiate a ridere, e subito dal suo angolo si sono messi in moto per rimediare all’imprevisto. Le racchette sono arrivate poco dopo, consegnate da un raccattapalle, e tutto si è risolto con un sorriso.

Perché Coco Gauff è entrata in campo senza racchette nel borsone

La statunitense, divertita, ha raccontato l’accaduto a fine partita: "Onestamente pensavo che le racchette fossero già nella borsa. La borsa era pesante, piena di bevande e tutto il resto, quindi non mi sono posta il problema. Poi ho aperto la prima cerniera: niente. La seconda: ‘Oh mio Dio. Sono scesa in campo senza racchette‘". E ha concluso con una battuta: "Do la colpa al mio allenatore, Jean-Christophe Faurel. Da quando sono in tour è sempre lui a metterle, perché è molto superstizioso. Va bene così".

Alla fine, la prestazione in campo non ne ha risentito e Coco ha superato agevolmente il turno. Ma la scena dell'ingresso senza racchette resterà tra i momenti più surreali (e simpatici) di questo Roland Garros. Più tardi sui social ancora una scatenata Gauff ha caricato una foto con una lista delle cose da fare in vista dei match. L'unica cosa "dimentica" e non segnata? Proprio le racchette. Siamo sicuri che da oggi in poi nessuno nel suo team dimenticherà più una sola racchetta.