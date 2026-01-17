Cocciaretto a Hobart regala all’Italia del tennis il primo titolo 2026: era partita dalla qualificazioni

Elisabetta Cocciaretto era partita dalle qualificazioni al WTA 250 di Hobart, dove ha vinto il torneo. In finale l’italiana ha battuto in due set la giovane promessa serba Iva Jovic.

Il primo titolo dell'Italia del tennis del 2026 lo vince Elisabetta Cocciaretto, che a Hobart ha sconfitto in finale con il punteggio di 6-4 6-4 la giovane tennista serba Iva Jovic. Cocciaretto chiude una settimana incredibile iniziata giocando le qualificazioni. Una storia nella storia: dalle qualificazioni al titolo del torneo WTA 250.

Cocciaretto vince la finale con Jovic

Hobart evidentemente piace a Cocciarretto, che ha raggiunto la finale di questo torneo per la seconda volta – ne ha giocate complessivamente tre. La tennista italiana stavolta non si è fermato sul più bello, anzi, è riuscita a trionfare in una finale durata 1 ora e 38 minuti contro la serba Iva Jovic, che appariva largamente favorita. Un successo netto, una finale dominata, vinta giocando bene, e probabilmente anche grazie a un pizzico di esperienza.

Balzo nella classifica WTA prima degli Australian Open

Cocciaretto, che è la seconda italiana ad aggiudicarsi questo torneo, aveva vinto in precedenza un solo torneo, quello di Losanna, sulla terra, nel 2023. Grazie a questo successo farà un bel balzo in classifica, arrivando fino al numero 56 della classifica WTA (ha iniziato il torneo da numero 80), e prepara così nel migliore dei modi gli Australian Open, che stanno per iniziare. L'azzurra esordirà con l'austriaca Grabher martedì, lo stesso giorno in cui scenderà in campo per il suo esordio Jannik Sinner.

Andreeva trionfa al WTA 250 di Adelaide

Gli Australian Open sono alle porte, ma in questo sabato si sono chiusi i quattro tornei che lo hanno preceduto. Cocciaretto ha vinto il WTA 250 di Hobart, mentre Mirra Andreeva si è imposta su Mboko ad Adelaide. Mentre in campo maschile fanno festa i tennisti della Repubblica Ceca. Perché ad Adelaide ha vinto Machac, che ha piegato in finale Humbert. Invece nel 250 di Auckland è stato Mensik a vincere il titolo, in finale sull'argentino Sebastian Baez.