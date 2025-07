Cobolli si ritrova Fognini in tribuna alla Hopman Cup e scoppia in lacrime: non ha dimenticato

Emozioni forti alla Hopman Cup di Bari. L'Italia ha conquistato la finale della competizione a squadre battendo la Francia, grazie ai successi di Bronzetti e Cobolli rispettivamente contro Paquet e Gasquet. Flavio, durante il suo discorso post-vittoria, ha sorpreso tutti con una speciale celebrazione dedicata a Fabio Fognini. Si è ripetuto così il copione di pochi giorni fa a Wimbledon, anche se questa volta Cobolli si è lasciato andare alla commozione.

Fognini alla Hopman Cup celebra Fabio Fognini presente sugli spalti a Bari

Sulle tribune dell’impianto barese che ospita la Hopman Cup, c’era anche Fabio Fognini al fianco della moglie Flavia Pennetta. Il ligure ha iniziato la sua nuova vita dopo il ritiro dal tennis e non ha perso l’occasione per assistere al match di quello che è a tutti gli effetti un suo amico. Quest’ultimo, nel momento in cui è intervenuto al microfono in mezzo al campo, ha voluto indicare proprio Fognini a tutti: "Pochi giorni fa si è ritirato il giocatore che mi ha fatto scegliere questo sport".

Cobolli scoppia a piangere parlando di Fognini

Parole che hanno infiammato ulteriormente il pubblico, che ha alzato i decibel dei cori per Fabio, visibilmente emozionato. Mentre quest’ultimo si godeva la standing ovation, è stata Pennetta a fargli notare quello che accadeva in campo: Flavio Cobolli stava piangendo. Il tennista romano non è riuscito a trattenere l’emozione e poco dopo ha provato a riprendere il filo del discorso: "Grazie per averci fatto emozionare e per avermi spinto sempre ad essere felice in campo, perché se oggi sono il giocatore che sono, è anche grazie a te". E via poi con il coro lanciato per Fognini.

Bellissime scene, dunque, che fanno il paio con quanto accaduto pochi giorni fa a Wimbledon, quando Fognini annunciò il ritiro e poi si presentò sugli spalti per assistere al match Cobolli-Djokovic. Dopo la partita, capatina anche in sala stampa, dove ricevette parole di stima e affetto da parte di Flavio. Un rapporto fortissimo, che ha già regalato brividi ed emozioni sincere.