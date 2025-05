Cobolli deve confessare cosa ascolta prima di giocare, quasi si vergogna: “Meglio che non ve lo dico”

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Come si carica Flavio Cobolli prima di entrare in campo? Il tennista pronto all'esordio nella "sua" Roma, è stato stuzzicato sui suoi riti pre-partita e non si è rivelato certo banale. In particolare Flavio ascolta una canzone ultimamente che non è proprio una hit del momento, anzi. Si tratta di un pezzo del passato, dell'indimenticato Francesco Nuti.

Cobolli e la canzone che ascolta prima di giocare

Anche Cobolli dunque si è concesso ai giochini che piacciono tanto ai tifosi in occasione degli Internazionali d'Italia. Un'occasione per far conoscere meglio i tennisti ai tifosi, con una serie di domande relative anche alla loro attività extra-campo. In un video caricato sul profilo ufficiale del torneo, si chiede al giocatore azzurro: "Che canzone stai ascoltando ultimamente per motivarti prima di entrare in campo?".

La scelta curiosa di Cobolli, è una canzone di Francesco Nuti

Cobolli dopo un sorriso ha quasi cercato di non svelare il suo pezzo preferito: "Meglio che non te la dico". Poi però ha ceduto e ha detto convinto "Puppe a pera". Una risposta che ha fatto sorridere i suoi interlocutori, increduli. Nessuno di loro a quanto pare conoscevano questa canzone, e infatti Flavio è stato anche costretto a ripetere il nome, in modo perentorio.

Puppe a pera, è una canzone ironica di Francesco Nuti che ha fatto parte della colonna sonora del film “Madonna che silenzio c’è stasera”. Un pezzo iconico quello dell’attore, regista, sceneggiatore, produttore e appunto cantante che ci ha lasciato nel 2023. Un pezzo in pieno stile Nuti che dunque Cobolli ha ripescato per sfruttarlo come motivante prima dei match. Curioso, ma vero. Flavio dunque ascolterà "Puppe a pera" prima di entrare in campo nel delicato derby contro Nardi. Un inizio di Internazionali tutt'altro che banale per lui che nelle scorse ore si è allenato con Carlos Alcaraz sulla terra battuta capitolina.