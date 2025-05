video suggerito

Chi è Camila Giorgi, l’ex tennista concorrente all’Isola dei Famosi ora è una food influencer Camila Giorgi torna a far parlare di sé. L’ex tennista, vincitrice dell’Open del Canada nel 2021, partecipa all’Isola dei Famosi 2025, il reality di Canale 5. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

Camila Giorgi è una dei venti concorrenti dell'Isola dei Famosi. L'ex tennista sbarca in Honduras e sarà protagonista del Reality show di Canale 5, condotto quest'anno da Monica Gentili. Giorgi è stata una tennista di altissimo livello, per cinque anni è stata la numero uno d'Italia. Ha lasciato l'attività nel 2024. All'Isola cerca di far dimenticare anche le ultime vicissitudini relative a problemi con il fisco.

Chi è Camila Giorgi, la carriera dell’ex tennista

Nato il 30 dicembre 1991, Camila Giorgi è italo-argentina. Talento purissimo, quando era in giornata, poteva giocarsela con chiunque, ma non ha mai avuto continuità. Giorgi ha vinto quattro titoli WTA, il più prestigioso l'Open del Canada, giocato a Montreal, nel 2021. Ha raggiunto i quarti di finale a Wimbledon (2018, perse da Serena Williams) ed è stata per cinque anni la numero uno d'Italia. Numero 26 come best ranking, ha disputato dieci finali nel circuito maggiore.

La polemica sul falso vaccino anti-Covid

Giorgi è sempre stata molto popolare, anche per la sua avvenenza, ha da tempo migliaia di follower, ma ha avuto popolarità anche da alcune vicende tutt'altro che sportive. In una recente intervista a ‘Verissimo' l'ex tennista ha toccato anche il tema dei falsi vaccini Covid: "Sono rimasta molto sorpresa dalla dottoressa, che appena si è trovata in difficoltà ha fatto il mio nome. Io la puntura l'ho fatta e lei mi ha dato il green pass. Solo in un secondo momento ho scoperto che non era vero". Successivamente ha chiesto il rito abbreviato nel processo che la vede imputata di falsità ideologica.

I presunti problemi con il fisco e la fuga

Lo scorso maggio ha lasciato improvvisamente il tennis. Così di punto in bianco. Il suo nome apparì su un sito ufficiale tra l'elenco dei tennisti ritirati. Una decisione che destò scalpore, e che molti interpretarono come una fuga in particolare dall'Italia, dove aveva dei problemi con il fisco. Telefono staccato. Era irreperibile. Si parlò di mezzo milione di tasse non pagate, seguirono smentite, in primis quella del suo avvocato.

Riguardo la fuga ha detto: "Vivevo già un po' in Italia e un po' in America. Ho scelto di restare lì, ma torno sempre in Italia e non sono il tipo di persona che avvisa per tutto. Sono rimasta molto sorpresa sulle notizie che parlavano della mia fuga. Non sono mai scappata. Ero tornata a Roma, l'ho anche fatto vedere su Instagram. Mi ero solo trasferita definitivamente in America, a Miami. E se risultavo irraggiungibile oppure sembrava impossibile parlare con me è stata per colpa del mio ex avvocato, non certo mia".

Ed ha smentito, sempre a Canale 5, i problemi con il fisco: "Una situazione mal gestita da persone che avrebbero dovuto aiutarmi".

Cosa fa oggi Camila Giorgi: la nuova vita a Buenos Aires

Oggi fa tante cose l'ex giocatrice che prima dello scorso Natale ha pubblicato un video del suo nuovo lavoro: cucina in abito da sera in Argentina, una sorta di food influencer di lusso. Mentre in occasione del torneo di Buenos Aires è stata una delle intervistatrici.