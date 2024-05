video suggerito

Camila Giorgi è sparita: la WTA prova a contattarla ma il telefono della tennista è staccato Camila Giorgi è introvabile, la tennista marchigiana è sparita dopo la notizia del suo ritiro diffusasi ieri: la WTA non ne sapeva nulla, ha provato a contattarla ma ha trovato tutti i telefono staccati. Ipotesi trasferimento all’estero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

44 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dov'è Camila Giorgi? Si è davvero ritirata dal tennis senza dire niente a nessuno, neanche alla WTA? La 32enne marchigiana al momento è sparita, introvabile, non contattabile neanche dall'associazione mondiale femminile. La WTA, come tutti gli appassionati, ha appreso ieri con stupore del ritiro della Giorgi vedendo che si era cancellata dal protocollo antidoping. Qualcuno ha fatto un check del file dell'Itia, l'International Tennis Integrity Agency: l'ente – che monitora vicende di doping e scommesse – riporta i nominativi di chi non è più in attività, e ha notato che c'era anche il nome dell'attuale numero 116 al mondo.

Camila Giorgi si è ritirata a 32 anni nel silenzio più assoluto

Camila Giorgi è introvabile dopo il ritiro

Camila dunque avrebbe comunicato la sua decisione all'organismo in questione, prima ancora che alla WTA, oltre che a qualsiasi media o chiunque altro. L'associazione mondiale che governa il circuito pro femminile ha provato a contattarla, trovando tuttavia i telefoni staccati. Non solo quello della Giorgi, ma anche quelli del padre allenatore Sergio e dei due fratelli Leandro e Amadeus. Il Corriere della Sera dà conto di quanto trapela dalla Women's Tennis Association, che avrebbe ricevuto soltanto un messaggio vago in cui la tennista fa sapere che avrebbe dato notizia di sè (forse) non prima del Roland Garros.

La Giorgi in uno degli scatti da modella sul suo profilo Instagram

L'ipotesi del trasferimento all'estero

Ma c'è di più: Camila Giorgi non sarebbe più in Italia, dopo essersi trasferita frettolosamente all'estero per non meglio precisati problemi nel nostro Paese. È cosa nota che per la tennista di Macerata lo scorso marzo è stata chiesto il rinvio a giudizio dalla Procura di Vicenza – assieme a altre 20 persone, tra cui la cantante Madame – per la vicenda delle false vaccinazioni anti-Covid. L'accusa è di aver finto di avere ricevuto la dose obbligatoria di vaccino per ottenere il green pass, certificato che all'epoca della pandemia era necessario per potersi muovere con meno restrizioni. Un'accusa che la Giorgi aveva respinto così: "Le indagini sono su una dottoressa vicentina che per coprirsi le spalle ha fatto nomi di personaggi famosi, io mi sono vaccinata in diversi posti, sono tranquilla".

Leggi anche Camila Giorgi si è ritirata dal tennis a 32 anni nel silenzio assoluto: il suo nome è su una lista

Non è dato sapere quanto c'entri tutto questo con la sparizione della tennista, che anche su Instagram – dove è molto attiva pure come modella – non dà più segno di sé da parecchie ore, dopo che la notizia del suo ritiro ‘silenzioso' è esplosa. Quello che è certo è che la Giorgi non si era iscritta né agli Internazionali d'Italia né al Roland Garros, un'assenza che a inizio maggio aveva destato un po' di sorpresa: Camila era ferma da Miami, dal match di secondo turno perso contro Iga Swiatek lo scorso 24 marzo. Potrebbe essere stata l'ultima partita della carriera della Giorgi, talento e sregolatezza come poche, la cui miglior classifica mondiale è stata numero 26 nel 2018: ne sapremo di più se e quando la marchigiana e la sua famiglia/team daranno ulteriori notizie in merito.