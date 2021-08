Camila Giorgi ha vinto il torneo WTA 1000 di Montreal: battuta la Pliskova in due set Camila Giorgi corona una settimana meravigliosa e vince la finale del torneo WTA 1000 di Montreal, superando in due set la ceca Karolina Pliskova: 6-3/7-5 il punteggio finale. La 29enne di Macerata è la seconda tennista italiana a vincere un 1000 dopo la Pennetta ad Indian Wells nel 2014: da domani volerà in classifica dal numero 71 al numero 34 della classifica WTA.

A cura di Paolo Fiorenza

Grande vittoria di Camila Giorgi, che al termine di una settimana di grande tennis, ha trionfato nel torneo WTA 1000 di Montreal, battendo per due set a zero la ceca Karolina Pliskova: 6-3/7-5 il punteggio finale. Si tratta del primo successo in un 1000 – categoria di torneo appena sotto gli Slam – per la 29enne marchigiana. Un successo netto per la ragazza allenata da papà Sergio, che ha chiuso il match in un'ora e 42 minuti contro la coetanea ceca, che da domani sarà numero 4 al mondo guadagnando due posizioni in classifica.

È un prepotente ritorno alla ribalta per la ragazza di Macerata, che a sua volta farà un balzo in classifica notevole, passando dall'attuale numero 71 al numero 34 della graduatoria WTA. Nella ‘Race', invece, la Giorgi adesso è in 23sima posizione: meno di 2 mesi fa era alla 97sima, il che dà l'idea del livello di tennis riproposto ultimamente dalla tennista italiana, che alle Olimpiadi di Tokyo aveva raggiunto i quarti di finale, battendo tra le altre proprio la Pliskova.

È il terzo torneo in carriera vinto da Camila, il cui braccio contro la Pliskova ha tremato soltanto nel secondo set, quando sul 3-1 si è fatta recuperare il break di vantaggio. Il primo parziale non aveva avuto storia, con due break per la Giorgi che aveva chiuso 6-3. Nel secondo nessuna delle due ha più perso il servizio dal 3-2, fino al 12simo gioco, quando – sul 6-5 – l'italiana ha chiuso al secondo match point sul servizio dell'avversaria.

Era dal torneo di Indian Wells del 2014 che una tennista italiana non vinceva un WTA 1000, quando Flavia Pennetta vinse in finale contro Agnieszka Radwanska: adesso ci sono riuscite in due. La numero uno d'Italia dimostra che non bisogna mai smettere di credere in se stessi, quando forse qualcuno già l'aveva data per stella calante troppo presto. A 29 anni vince il torneo più importante della sua carriera ed il meglio potrebbe essere ancora davanti.