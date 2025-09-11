Chi è Brooks Nader, la modella che il gossip ha avvicinato a Sinner e Alcaraz durante gli US Open

Non è passata inosservata sulle tribune degli US Open la presenza di Brooks Nader. La popolare modella e volto noto della TV americana è stata una delle tante celebrità che hanno fatto capolino a Flushing Meadows. Una situazione che ha alimentato rumors su una possibile liaison con uno dei tennisti impegnati. Di chi si trattava? In realtà è stato proprio il "clan" Nader a far pensare inizialmente che il diretto interessato fosse Jannik Sinner, con le voci però che si sono poi indirizzate verso il suo principale rivale Carlos Alcaraz.

Chi è Brooks Nader, modella americana che ha fatto parlare di sé agli US Open

Brooks Claire Nader, classe 1997, è una modella molto popolare oltreoceano. Volto iconico della rivista Sports Illustrated Swimsuit Issue, di cui è stata spesso ragazza copertina, ha partecipato anche a diversi programmi televisivi. Uno su tutti Ballando con le stelle, nel 2024. Molto seguita anche sui social, Brooks ha anche un matrimonio alle spalle, con Billy Haire, un dirigente pubblicitario. Una relazione durata tre anni, a cui ha fatto seguito anche una storia con il principe Costantino-Alessio di Grecia e Danimarca. E ora? Nella sua vita sembrerebbe esserci il tennis.

Le allusioni ad una relazione con Jannik Sinner

L'argomento è diventato attuale in occasione del podcast Page Six Radio, dove Brooks è stata ospitata con le sue sorelle con le quali condivide anche un reality show. Quando si è parlato della sua attuale situazione sentimentale, ecco che alcuni dettagli sono stati forniti proprio da Mary Holland, Grace Ann e Sarah Jane Nader, che hanno fatto riferimento alla presunta mole eccezionale di messaggi ricevuti da sportivi da parte della loro sorella. Nonostante la poco convinta “ritrosia” della modella, sono stati forniti simpaticamente alcuni dettagli sulla sua presunta nuova fiamma.

Grace Ann, in particolare, dopo aver fatto intendere che il riferimento fosse al tennis, ha rivelato: “Il nome? Fa rima con ‘Winner’”. Tutti ovviamente hanno pensato a Sinner, anche perché l’ex numero uno del mondo è stata una delle stelle degli US Open, quando Brooks era sugli spalti. In realtà però Jannik sembrerebbe essere alle prese con una relazione con un’altra modella, ovvero la danese Laila Hasanovic.

La verità sulla relazione tra Brooks Nader e Alcaraz

Un fraintendimento, dunque? La sensazione è che Brooks e le sue sorelle abbiano giocato un po’ su questa situazione, che ha portato loro un inevitabile bagno di popolarità. Tra l’altro sono state sempre loro a confermare in modo più deciso la frequentazione tra la modella e Carlos Alcaraz: ai microfoni di E! News, Grace Ann Nader ha dichiarato: “Le voci sono vere, frequentarsi è una parola vaga ma so che lui è l’uomo del momento. Muoio dalla voglia di incontrarlo, è così carino”. Il giallo a tinte rosa è risolto.