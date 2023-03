Berrettini in crisi profonda: crolla al Challanger di Phoenix contro il numero 132 al mondo Matteo Berrettini è stato eliminato ai quarti di finale del Challenger Phoenix 2023 dal russo Shevchenko, numero 132 al mondo, 6-4, 3-6, 6-3.

A cura di Alessio Pediglieri

Brutta sconfitta per Matteo Berrettini che abbandona l'avventura Challenger Phoenix 2023 ai quarti di finale cedendo contro il russo Alexander Shevchenko che ha vinto 6-4, 3-6, 6-3. Un brutto stop per l'azzurro contro il numero 132 del ranking mondiale.

Continua così l'avventura del russo che dopo Gael Monfils e Marc-Andrea Huesler, si è tolto lo sfizio di eliminare anche Matteo Berrettini, testa di serie numero uno del torneo. Una partita in cui l'azzurro è apparso troppo spesso in difficoltà e che ha in parte confermato una condizione soprattutto mentale non ottimale.

L'azzurro ha dovuto far fronte quasi subito al pericolo break nel primo set, quando Shevchenko nel terzo gioco ha provato a strappargli il servizio. Missione compiuta al settimo gioco con Berrettini che ha dovuto cedere, con un doppio fallo e due errori nel diritto. Berrettini avrebbe anche l'occasione del contro break ma non ne approfitta perdendo 6-3. Nel secondo set, parziale reazione del n.1 del torneo: l'azzurro non sfrutta un primo break di Shevchenko (che a sua volta ne spreca uno), fino al decisivo 3-6 che rimette in carreggiata il tennista romano.

Leggi anche Sinner battuto in finale a Rotterdam: Medvedev mette fine alla striscia di vittorie di Jannik

Si va così al terzo set, dove Berrettini rimane in partita fino al quarto gioco: un doppio fallo e un errore in uscita al servizio, lo mettono in difficoltà cedendo a Shevchenko alla seconda possibilità con il russo che si invola sul parziale di 3-1. Da lì in poi sarà tutta discesa: 4-1 e poi la chiusura del sete e del match con un altro 6-3 che condanna Berrettini all'eliminazione.

Il momento nero dell'azzurro così continua ancora: era stato eliminato a Indian Wells all’esordio nel Masters 1000, battuto in tre set dal giapponese Taro Daniel, che è fuori dai primi 100 del ranking. Una crisi di gioco e di risultati che è coincisa col gossip – e relative polemiche – della sua relazione con Melissa Satta. Il romano aveva manifestato tutto il proprio disagio e disappunto per il clamore mediatico per condividere una storia d'amore con la show-girl, ex del calciatore Boateng. Accuse e dicerie a cui aveva dato replica in modo piccato: "È un fatto esclusivamente privato, verso cui molti si sfogano attaccandomi". Una storia che ha lasciato evidentemente qualche scoria di troppo nella concentrazione del tennista azzurro.

(in aggiornamento)