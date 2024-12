video suggerito

Celikbilek ha un malore durante la semifinale a Monastir: paura nel mondo del tennis Altug Celikbilek ha accusato un malore in campo durante la semifinale di un torneo ITF Monastir 15. Emorragia cerebrale per il classe 1976 che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

23 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ore di grande apprensione nel mondo del tennis per le sorti di Altug Celikbilek. Il tennista turco, attuale numero 451 al mondo, ha accusato un malore in campo durante la semifinale di un torneo ITF Monastir 15. Emorragia cerebrale per il classe 1976 che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d'urgenza. Quali sono le sue condizioni? Per ora tutto è stabile, con i medici che stanno valutando il da farsi.

Come sta Celikbilek dopo l'emorragia in campo

Insomma un derby turco da incubo quello che si stava disputando in Tunisia. La sfida tra Altug Çelikbilek e Yanki Erel è durata pochissimi punti, visto che subito si è capito che c'era qualcosa che non andava. I soccorsi sono stati tempestivi e l'ex numero uno di Turchia (ora occupa il secondo gradino nazionale), ha perso conoscenza. Uno shock per tutti, anche se il torneo è proseguito.

Le ultime notizie divulgate sulle condizioni di Altug Celikbilek parlano di intervento riuscito anche se ora bisognerà capire l'evolversi della situazione. Infatti se le sue condizioni miglioreranno, allora non ci sarà bisogno di un'ulteriore operazione. Se tutto dovesse andare per il meglio, allora Celikbilek sarà trasportato nella sua Turchia per il prosieguo delle cure. La Federazione Turca di Tennis, il Ministero della Gioventù e dello Sport e l'Ambasciata tunisina seguono da vicino la situazione dell'atleta nazionale.

Chi è Altug Celikbilek, la sua classifica

Altug Celikbilek ha vissuto gran parte della carriera nel circuito inferiore, con sporadiche presenze a livello dei tornei principali. Il suo best ranking è numero 154 del mondo, e 224 nel doppio. I suoi unici successi sono arrivati a livello Challenger e Futures e anche in questo torneo di Monastir aveva grandi opportunità di arrivare fino in fondo. A livello Slam sono stati diversi i tentativi di entrare nel tabellone principale con risultati non troppo fortunati.