Cecchinato perde 16 punti consecutivi al Challenger di Zara e la partita finisce in modo stranissimo Marco Cecchinato protagonista di un comportamento strano nelle qualificazioni del Challenger di Zara. Atteggiamento molto remissivo da parte del tennista italiano.

A cura di Marco Beltrami

Marco Cecchinato protagonista di un comportamento molto particolare in occasione di una partita. Il tennista italiano capace di raggiungere la semifinale del Roland Garros nel 2018, ha giocato in modo curioso dimostrando di voler perdere punti volontariamente. Un atteggiamento troppo remissivo, immortalato in un video che ha fatto il giro dei social. La motivazione? Non è nota cosa sia accaduto.

Lo strano comportamento di Cecchinato a Zara, finale di partita senza giocare

L'episodio in questione si è concretizzato durante le qualificazioni del challenger di Zara, nel match contro Simundza. Una sfida molto tirata che si è protratta fino al terzo set. Cecchinato dopo aver perso il primo parziale, ha rimesso in parità il discorso nel secondo dimostrando dunque di avere probabilmente l'inerzia dalla sua parte. Le cose però hanno preso una piega strana dopo che il siciliano si è fatto subito breakkare in apertura. Al termine di un game molto tirato in cui è riuscito a evitare di andare sul tre a zero, salvando palle break, ecco il tracollo.

Cecchinato troppo remissivo in campo, Simundza ne approfitta

Si è spenta la luce per Ceck che ha perso 16 punti consecutivi, e 4 game, arrendendosi 6-1. Un black-out molto strano come confermato dalle immagini. Si può vedere come nell'ultimo game l'ex numero 16 della classifica, abbia perso dei punti in maniera assurda. Prima ha sparato alle stelle un dritto innocuo, praticamente da fermo, e poi invece di colpire ha di fatto stoppato una pallina altrettanto "morbida" del suo avversario. Difficile spiegare il suo comportamento nei confronti della wild card e numero 887 ATP, con il quale c'è stato un normalissimo saluto al termine del match.

Qual è il motivo del comportamento di Cecchinato? Difficile dire cosa c'è dietro a questo atteggiamento del giocatore azzurro. Potrebbe essere stato demotivato da un terzo set iniziato male o da un possibile infortunio? Tutto tace al momento.