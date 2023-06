Caroline Wozniacki torna a giocare a tennis dopo 3 anni, ma le polemiche sul suo ritorno non mancano Caroline Wozniacki, ex numero 1 WTA, a sorpresa ha annunciato che tornerà a giocare a tennis. Wozniacki si era ritirato a 29 anni nel 2020 e tornerà in campo a Montreal. Ha l’obiettivo di tornare in campo agli US Open, a Melbourne e sogna le Olimpiadi. Una bella storia. Ma le polemiche per il suo ritorno non mancano.

A cura di Alessio Morra

All'improvviso Caroline Wozniacki in un giorno d'estate ha annunciato che tornerà a giocare a tennis, un annuncio arrivato quando si avvicina alla soglia dei 33 anni. L'ex numero 1 del mondo WTA si era ritirata quasi tre anni e mezzo fa. Una notizia che ha fatto felici i suoi tantissimi tifosi, ma che non ha rallegrato tutti. In parecchi l'hanno criticato per questo rientro che la riporterà in campo nel torneo 1000 di Montreal.

Caroline Wozniacki per quasi un decennio ha fatto parte del vertice del tennis femminile. Giunta giovanissima al numero 1 del mondo, solo nel 2018 è riuscita a vincere il primo titolo Slam della carriera – lo conquistò a Melbourne. Una carriera ricca di gioie (vinse anche le Finals) chiusa agli Australian Open del 2020, quando tra le lacrime salutò il pubblico. Si ritirò a 29 anni dopo che nel 2018 le era stata diagnostica l'artrite reumatoide.

Disse che voleva dedicarsi alla famiglia e dare la precedenza alla vita privata. Dopo il matrimonio con l'ex NBA David Lee è diventata mamma di Olivia e James. Il tennis da protagonista lo ha rivissuto giocando il torneo delle leggende del Roland Garros ed ha fatto anche da talent per la TV. Ma ora vuole tornare a giocare e disputerà sicuramente il torneo di Montreal e gli US Open, e sicuramente sarà in campo a gennaio nel suo torneo preferito: gli Australian Open. Il sogno è disputare le Olimpiadi di Parigi.

In una lunga intervista a Vogue ha spiegato perché è tornata: "In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia. Sono diventata madre e ora ho due bellissimi bambini di cui sono estremamente grata. Ma ho ancora degli obiettivi che desidero raggiungere. Sto tornando a giocare e non vedo l’ora. Ho parlato con molte donne che hanno rinunciato ai propri sogni perché volevano stare con le loro famiglie, ma da qualche parte nel profondo hanno questo desiderio di fare qualcosa di cui sono appassionate. Voglio dimostrare loro che si può tutto".

30 tornei vinti, 71 settimane al vertice. Ma dal momento dello stop non ha toccato più una racchetta e fino a qualche mese fa: "Non ho colpito una pallina da tennis fino a dopo la nascita di James, più di due anni dopo la mia ultima partita. È difficile dire come mai o cosa sia cambiato, ma quando mio padre mi ha visto allenarmi un giorno mi ha detto: "Sembra che ti stia divertendo di più” ed era esattamente così che mi sentivo. Ero rilassata e provavo gioia".

Un conto è l'allenamento, un conto saranno le partite, ma intanto Wozniacki torna con il suo solito sorriso. Non sono però mancate le voci contrarie. Perché più di qualcuno sui social network ha storto il naso davanti a questo ritorno, che per molti è lesivo per lo stesso tennis femminile, che vede entrare e uscire grandi protagoniste, come nulla fosse. E c'è chi teme che il ritorno di Caroline Wozniacki sia disastroso e ha paura che la danese sporchi il suo meraviglioso passato.