Carlos Moya nuovo allenatore di Jannik Sinner: l'ex coach di Rafa Nadal è più di un'ipotesi suggestiva Lo spagnolo, 48 enne, ex campione del Roland Garros prenderà il posto di Cahill nel 2026. L'indiscrezione sul futuro allenatore del numero uno al mondo arriva dalla Russia, ad annunciarla è la stessa fonte che rivelò della collaborazione di Rublev con Safin e di Marc Lopez con Jasmine Paolini.

Carlos Moyà nuovo allenatore di Jannik Sinner a partire dal 2026, una volta terminato l'incarico attualmente ricoperto da Darren Cahill. Spagnolo, 48 anni, per il tennis iberico (e internazionale) è un nome iconico: è stato numero uno al mondo da giocatore e, da coach, al fianco di Milos Raonic e, soprattutto, di Rafa Nadal negli ultimi anni della sua carriera (dal 2017 al 2024). Basta quest'ultima referenza per comprendere qual è la portata della scelta fatta dall'alto-atesino, che entra in un nuova fase della sua vita sportiva: dopo gli esordi e la scalata che l'ha condotto a dominare il circuito iridato, adesso c'è bisogno di consolidare la propria posizione e raffinare ulteriormente la propria tecnica.

Addio a Cahill nel 2025, il futuro si annuncia spagnolo

Se l'indiscrezione rimbalzata dalla Russia troverà conferme ufficiali, potrebbe essere proprio lui la risorsa che aiuterà Sinner a confermarsi in cima al tennis mondiale, tenendo a bada (anche) la concorrenza fortissima di un altro iberico: Carlos Alcaraz che di recente s'è imposto nella sfida in finale agli Internazionali d'Italia. Una decisione che fa parte del processo di rinnovamento ed era nell'aria, considerato che il rapporto di collaborazione con l'attuale tecnico scadrà nel 2025. La separazione da Cahill, infatti, non sarà traumatica perché già prevista: è stato lui stesso ad annunciare che il suo ruolo al fianco del numero uno al mondo sarebbe terminato a fine stagione.

La notizia dalla Russia: quanto è plausibile l'indiscrezione

Qual è la fonte della notizia? Si tratta di Sofya Tartakova di Bolshe e, a giudicare dalle rivelazioni fatte anche in altre occasioni, la ‘soffiata' può essere un'anticipazione di quel che accadrà a breve: è stata lei nelle scorse settimane ad annunciare che Rublev si sarebbe affidato a Safin così come – e questo ci riguarda più da vicino – Marc Lopez sarebbe stato il nuovo coach di Jasmine Paolini al posto di Renzo Furlan. Adesso la news su Carlos Moyà che dovrebbe entrare in scena a termine di questa annata sportiva.

La frase sibillina di Moyà sul suo futuro a un evento a Madrid

La confidenza della reporter russa (conduttrice radiofonica e commentatrice per Match TV) ha avuto ampio risalto anche in Spagna, laddove è tornata in auge un'intervista molto recente rilasciata da Carlos Moyà. Il campione del Roland Garros (1998), discutendo del proprio futuro, ha spiegato di aver ricevuto diverse offerte senza scendere nei dettagli. "Forse tra qualche mese o un paio di anni… cambierò idea, per ora mi sto godendo questo momento – le parole dell'ex tennista -. Dopo tanto tempo passato a viaggiare e a gareggiare, prendere un periodo di riposo è stata una buona idea. Non mi annoio affatto", ha dichiarato ai media dopo aver partecipato a un evento a Madrid.