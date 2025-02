video suggerito

Carlos Alcaraz si inventa un colpo nuovo e lascia di stucco Vavassori a Rotterdam Alcaraz ha battuto in due set Vavassori, al forte doppista italiano ha perso appena tre giochi. Durante l’incontro degli ottavi dell’ATP 500 di Rotterdam lo spagnolo ha vinto un punto da autentico fuoriclasse. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ha dovuto faticare molto Carlos Alcaraz per battere Andrea Vavassori. C'è un abisso tra i due. Ma ogni successo è importante per lo spagnolo, che negli sei mesi e mezzo ha vinto solo un torneo ATP. A Rotterdam lo spagnolo vuole il titolo e nella rincorsa al successo ha inventato un colpo, che ha strappato applausi e che è già diventato virale sui social, tanto quanto il sorriso sorpreso e compiaciuto dell'ex numero uno del mondo.

Alcaraz ha lasciato tre game a Vavassori

Alcaraz ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per battere van de Zandschulp al primo turno, mentre Vavassori dopo essersi qualificato ha sfruttato il ritiro di Auger-Aliassime, fiaccato dalle fatiche di Montpellier, per superare il turno. Un match impari, chiuso rapidamente: 6-2 6-1. Carlos tornerà in campo venerdì e proverà a proseguire la sua marcia nel torneo, che ha tra i protagonisti anche il giovane Matteo Bellucci.

Il pallonetto da favola di Alcaraz

A inizio partita Alcaraz ha vinto un punto clamoroso inventandosi quasi un colpo. Lo spagnolo serve, il piemontese, gran giocatore di volo e specialista del doppio, si sposta per rispondere e tira un bolide di diritto, poi segue a rete. Alcaraz lo vede e prova a superarlo con un pallonetto che gioca da dietro le spalle. Perfetto. Vavassori deve arretrare per colpire, lo fa, manda la pallina esattamente dov'è posizionato lo spagnolo che lo trafigge con un passante di diritto favoloso. Punto vinto e gran sorriso.

Carlos Alcaraz sfiderà venerdì nei quarti di finale il vincente di Martinez-Rune. Il tabellone prevede poi Rublev-Hurkacz, Atlmaier-de Minaur e Tsitsipas-Bellucci. Chi conquisterà il titolo succederà a Jannik Sinner, che non giocando perderà 500 punti in classifica, ma manterrà un vantaggio abissale su Zverev e sullo stesso Alcaraz.