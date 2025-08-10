“Carlos Alcaraz è troppo bravo per me”: Sinner scoppia a ridere, non si parla di tennis

Dopo aver battuto Galan nel suo esordio a Cincinnati, Jannik Sinner ha spiegato che si rilasserà giocando a golf prima del prossimo incontro. Ma non con Carlos Alcaraz, che è di un’altra categoria…

Esordio da record per Jannik Sinner al torneo di Cincinnati, dove il numero uno al mondo difende i 1000 pesantissimi punti della vittoria dello scorso anno: per la prima volta in carriera il 23enne altoatesino ha vinto una partita impiegando meno di un'ora, esattamente 59 minuti. Tanto ci ha messo Sinner per spazzare via il colombiano Daniel Galan e qualificarsi al terzo turno, dove affronterà lunedì il canadese Gabriel Diallo. Jannik è apparso centratissimo dopo la pausa di più di un mese concessasi all'indomani del trionfo a Wimbledon: la sfida a Carlos Alcaraz per il primato in classifica è lanciata, ma solo sul campo da tennis. Quando si parla di altro, nello specifico golf, il campione azzurro ammette che lo spagnolo "è troppo bravo" per lui.

Sinner e Alcaraz si rispettano tantissimo, anche fuori dal campo il loro rapporto è eccellente, come ha dimostrato il loro incontro nei giorni scorsi a Cincinnati dopo essersi lasciati sul centrale di Wimbledon: battute e scherzi, in un clima di grande relax e sportività che nobilita questa rivalità destinata a segnare parecchi anni a venire.

Sinner golfista, non esattamente un campione… "Se una palla finisce in macchina sappiate che sono stato io"

Il discorso cambia quando si parla di golf e non di tennis, come Sinner spiega a ‘Tennis Channel' dopo la vittoria su Galan: "Ho giocato un paio di volte qui prima del torneo. Non sono un bravo golfista, ma ora mi piace passare il tempo facendo cose diverse. E stavamo giusto parlando col mio team, forse ora andiamo, perché non è tardi. Domani (oggi, ndr) ho un giorno libero, quindi magari giochiamo un paio di buche qui. Anche l'anno scorso qui era il posto migliore per giocare a golf. A Cincinnati non c'è molto da fare, quindi siamo fortunati che ci sia un campo da golf".

Per far capire peraltro come non si trovi esattamente a sua agio con la mazza da golf in mano, Sinner scherza sul suo ‘drive': "La prima buca è dritta, ok, ma a sinistra ci sono tutte le auto, se una palla finisce in macchina sappiate che sono stato io…".

Quando infine l'intervistatore gli chiede se andrà a giocare a golf con Alcaraz, Jannik risponde ridendo che non ci pensa neanche: "No, no, no, no, Carlos è troppo bravo per me! Meglio col mio team".