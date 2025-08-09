Quando gioca Sinner all’ATP Cincinnati: data e orario del prossimo incontro con Diallo

Jannik Sinner gioca lunedì 11 agosto contro Gabriel Diallo la prossima partita nel torneo 1000 di Cincinnati. Diretta TV e streaming solo sui canali Sky. Orario e campo in attesa di definizione.

Jannik Sinner contro Gabriel Diallo. È il canadese, numero 35 al mondo, l'avversario nel terzo turno del Masters 1000 di Cincinnati. Il campione di Wimbledon, reduce dalla vittoria facile facile con Galan, torna in campo lunedì 11 agosto per giocare la partita contro un avversario mai incrociato finora e qualificatosi grazie al successo sull'argentino Baez. Nota la data, non lo sono altrettanto l'orario e il campo che saranno comunicati nelle prossime ore tenendo conto che la programmazione giornaliera inizia a partire dalle 17 (ora italiana). A trasmettere il match in diretta tv e in chiaro (per abbonati) sarà Sky, che detiene i diritti per la messa in onda.

Sinner contro Diallo a Cincinnati, quando si gioca e a che ora

Quando si potrà vedere Sinner vs Diallo? Lunedì 11 agosto è la data cerchiata in rosso sul calendario e nel tabellone del torneo americano. Per conoscere anche l'orario esatto e il campo bisognerà attendere ancora qualche ora e che il programma dei match sia completo con tutti gli abbinamenti.

Chi è l'avversario di Sinner a Cincinnati, i precedenti

Gabriel Diallo, canadese, 24 anni, è il numero 35 al mondo nella speciale classifica del Ranking Atp. È un giocatore dalla stazza imponente (è alto 2,03 metri) e che ha nel servizio uno dei punti di forza. Tre anni fa (2022) contribuì al successo in Coppa Davis della selezione nord-americana. In stagione ha vinto il primo torneo nel circuito Atp trionfando sulla supercificie in erba del trofeo 250 di ‘s-Hertogenbosch (in Olanda) ma a parte quell'exploit non ha raccolto altre soddisfazioni, infilando una sequenza di risultati poco esaltanti: fuori agli ottavi del Queen’s, eliminati ai quarti a Maiorca, battuto e rispedito a casa nel secondo turno di Wimbledon, ko agli ottavi di Washington e al terzo turno in Canada.

Non ci sono precedenti contro Jannik Sinner ma almeno si può fare un confronto su come sono andate le cose con gli italiani: in stagione è stato sconfitto da Lorenzo Musetti agli ottavi di Hong Kong e nei quarti del Masters 1000 di Madrid, ai sedicesimi di Auckland è stato eliminato da Lorenzo Sonego. Nel bilancio c'è anche qualche nota lieta per il canadese: ha battuto Luca Nardi al primo turno degli Australian Open, Mattia Bellucci ha pagato dazio contro di lui nelle qualificazioni di Acapulco e al secondo turno del Masters 1000 di Toronto Matteo Gigante gli ha ceduto il passo.

Dove vedere Sinner in TV e streaming a Cincinnati

I canali di Sky Sport trasmettono in esclusiva tutte le partite del Masters 1000 di Cincinnati. Quella di Jannik Sinner di lunedì 11 agosto sarà visibile in diretta tv e in chiaro (ma solo per abbonati) su Sky Sport 1 (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) mentre per la diretta streaming ci si potrà collegare attraverso la app di Sky Go.