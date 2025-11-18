Cahill spinge Sinner verso vette altissime: “Jannik giocherà il miglior tennis a 30 anni”

Il super coach di Sinner, l’australiano Darren Cahill, ha spiegato che Jannik ha ancora grandi margini di miglioramento. Cahill ha un obiettivo, vedere Sinner giocare il miglior tennis tra i 28 e i 30 anni. Ora ne ha 24!

Jannik Sinner sta già segnando un'epoca nel mondo del tennis, così come Carlos Alcaraz. Hanno vinto insieme gli ultimi otto titoli dello Slam, equamente divisi, e quando giocano lo stesso torneo per gli altri non c'è storia. Banalmente si dice che il futuro è davanti a loro, ed è così considerando la loro forza, la superiorità sugli altri e l'età. Jannik è del 2021, Carlos del 2003. Hanno ampiamente la possibilità di fare gli stessi numeri dei miti che li hanno preceduti. Darren Cahill il super coach di Sinner è convinto che il suo allievo abbia la chance di crescere ancora tanto e dice che il suo obiettivo è quello di vederlo giocare il miglior tennis sotto i trent'anni.

Sinner e Alcaraz sulla scia di Djokovic, Nadal e Federer

La grandezza di un grande atleta, in questo caso di un grande tennista sta nel giocare il suo miglior tennis il maggior tempo possibile. Tempo inteso come minutaggio. Anche in questa stagione, tanto per fare un esempio, si sono visti tennisti tener testa a Sinner o Alcaraz magari per un set o due, prima poi di perdere. Il discorso si moltiplica al cubo pensando alla carriera. Perché è complicato vivere una carriera come quella di Djokovic, che dal 2006 al 2025 ha sempre vinto titoli ATP, di Nadal, che per quasi vent'anni è stato tra i primi 10, o Federer, numero 1 per quattro anni e mezzo consecutivi.

Sinner e Alcaraz sono davvero destinati a raggiungere traguardi simili. Quattro Slam per il primo, sei per il secondo. Entrambi con tante settimane al numero 1. Darren Cahill, che oltre a essere stato un tennista e un grande allenatore è un profondo conoscitore di questo sport, in un'intervista rilasciata subito dopo il successo delle ATP Finalsha dichiarato che secondo lui Jannik ha grandi margini di miglioramento, potendo lavorare ancora su diversi pezzi del suo gioco.

"Jannik ha ancora margini di miglioramento"

L'obiettivo a questo punto fissato ufficialmente è quello di vedere Sinner giocare il suo tennis migliore tra tre o quattro anni: "Anche se Jannik risponde già molto bene pensiamo che abbia margini di miglioramento in quell'area. Questa è la cosa davvero interessante ed entusiasmante nel lavorare con qualcuno forte come lui: ci sono parti del suo gioco che possono ancora crescere molto. Vogliamo che giochi il suo miglior tennis a 28, 29, 30 anni. Speriamo di impostare ora il piano che gli permetta di farlo tra qualche anno".

Se la previsione di Cahill sarà corretta Sinner avrà la possibilità di ampliare in modo cospicuo la sua bacheca e potrà raggiungere vette ancora più alte nella storia del tennis, segnando definitivamente un'epoca, cosa che in realtà già sta facendo insieme ad Alcaraz.