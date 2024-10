video suggerito

Bublik perde il controllo pure a Basilea: distrugge una racchetta, non vince più un game e si ritira

Aleksandr Bublik è noto tanto per il suo talento quanto per le sue follie sui campi da tennis, e pure a Basilea non si è smentito. Perché nell'ATP 500, che per anni è stato uno dei tornei preferiti di Roger Federer, ha prima dominato, poi ha gettato al vento un incontro che aveva in pugno, partita che ha chiuso ritirandosi dopo aver distrutto una racchetta e perso una sfilza di game di fila.

Bublik si ritira all'improvviso nel terzo set

Bublik sta chiudendo malissimo il 2024, che pure per larghi tratti era stato di buonissimo livello. A Basilea, dove il campo di partecipazione non è all'altezza come nelle ultime annate, il kazako ha pescato van de Zandschulp. Bublik era ampiamente favorito e dopo aver chiuso il primo set lo sembrava ancora di più, ma l'olandese ha tenuto botta e nel momento decisivo ha sfruttato le difficoltà del rivale brekkandolo. van de Zandschulp vince il secondo 7-5 e in quel momento, pure se non lo sa, blinda la partita. Perché il suo rivale non vince più un game e sul 4-0 del terzo set decide di ritirarsi.

Bublik perde il controllo pure a Basilea

In mezzo, tra la fine del secondo set e la fine della partita il solito show, deprecabile. Furioso Bublik distrugge una racchetta, poi dopo aver perso una sfilza di game consecutivi decide di ritirarsi (decisione discutibile, perché con il match compromesso poteva rimanere in campo per qualche minuto), lancia una racchetta che finisce quasi sugli spalti, e prima di andare via decide di regalare tutto ciò che poteva agli spettatori delle prime file. Bublik a casa, van de Zandschulp ringrazia e passa agli ottavi che giocherà contro Tsitsipas o Cerundolo.