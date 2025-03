video suggerito

Bouquier pubblica le minacce: "Ho scommesso 2000 euro su di te. Se perdi, ti trovo e ti ammazzo" Il tennista francese Arthur Bouquier ha denunciato sui social le minacce ricevute da un uomo, uno scommettitore, che lo ha minacciato di morte in caso di sconfitta nel challenger di Thionville.

A cura di Alessio Morra

Le scommesse sono una piaga del tennis, soprattutto a un livello di medio basso cabotaggio. Tanti giocatori in questi ultimi anni hanno denunciato in pubblico, o all'ATP, minacce, offese, parole furiose che hanno ricevuto sui social network o dal vivo prima di una partita o dopo una sconfitta. Al lungo elenco di tennisti che hanno parlato di ciò si aggiunge il francese Bouquier, che ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio, di minacce pesantissime, giuntogli prima dell'incontro di primo turno a Thionville.

Bouquier gioca il challenger di Thionville

Questa settimana il grande tennis, sia maschile che femminile, fa tappa in California, dove inizia il torneo di Indian Wells. Si giocano una sfilza di tornei challenger, incluso quello di Thionville, in Francia, un torneo che si gioca per la prima volta. Bouquier è iscritto in tabellone, è il numero 225 del ranking ATP, e al primo turno sfiderà il qualificato Florian Broska. Un uomo, uno scommettitore, ha deciso di puntare dei soldi su di lui. La bellezza di duemila euro.

Le minacce di uno scommettitore al tennista francese

E quell'uomo ha inviato un lungo messaggio a Bouqier, un messaggio pieno di minacce. Quell'uomo ha detto al tennista che se perderà gli darà la caccia, e se non riuscirà a prenderlo se la prenderà con la sua famiglia. Il giocatore transalpino ha pubblicato tutto su Instagram: "Ciao Arthur Bouquier, originario del Giura, spero che tu vinca oggi. Il tennis francese è attualmente così ordinario che i giocatori francesi si limitano a giocare in patria per non fare brutta figura all'estero. Ti ricordo che quando lasci la Francia non fai molto, il che dimostra i limiti del tuo gioco del tennis".

Poi il tono si è fatto molto più minaccioso, più cattivo: "Comunque, stai per giocare contro Florian Broska, classificato 522, che non vince mai al primo turno. Spero solo che tu faccia lo sforzo di eliminarlo in 2 set perché ho scommesso 2000 euro su di te in 2 set. Ti giuro che se perderai non ti perdonerò, darò la caccia a te e alla tua famiglia solo per farti del male, anche se questo significa andare in prigione. A proposito, siccome se perdo questi 2000 euro finirò per strada e non avrò più niente da fare, tanto vale che finisca i miei giorni in prigione. Giuro sulla testa di mia madre che ti farò la pelle. In questo momento mi trovo sul campo di Thionville, dove giocherai esattamente alle 15:20. Fate attenzione, queste non sono minacce a vuoto. Buona fortuna".