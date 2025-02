video suggerito

Berrettini-Tsitsipas oggi all’ATP Dubai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Matteo Berrettini giocherà contro Stefanos Tsitsipas nei quarti del torneo ATP 500 di Dubai. Il match si potrà seguire solo su Sky. La partita di Berrettini non inizierà prima delle ore 18. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini giocherà i quarti di finale del torneo ATP 500 di Dubai oggi, lo farò contro Stefanos Tsitsipas. Una sfida d'elite. La partita si terrà in questo giovedì 27 febbraio e non prenderà il via prima delle ore 18. Berrettini ha regolato Monfils e O'Connell e per il secondo torneo consecutivo è ai quarti, a Doha è stato battuto da Draper, ora vuole andare molto più avanti. Se Berrettini vincerà sfiderà Medvedev o Griekspoor in semifinale. Berrettini-Tsitsipas si potrà seguire solo su Sky in diretta. Non ci sarà la trasmissione in chiaro. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. In campo anche Luca Nardi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita.

A che ora gioca Berrettini all'ATP 500 Dubai con Tsitsipas: orario e programma

Berrettini e Tsitsipas saranno gli ultimi a scendere in campo sul campo centrale di Dubai dove si parte alle 11 ora italiana con Auger-Aliassime-Cilic, non prima delle 14 c'è Nardi-Halys, con l'azzurro ripescato che si gioca un posto in semifinale(!). Non prima delle 16 Medvedev-Griekspoor, poi Berrettini-Tsitsipas, che difficilmente saranno in campo prima delle ore 18.

Berrettini-Tsitsipas, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-Tsitsipas in TV? Berrettini e Tsitsipas dunque giocheranno l'ultimo match di giornata. Il tennista italiano e quello greco daranno vita alla sfida dei quarti di finale che si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, che ha i diritti in esclusiva di questo torneo. Diretta sul canale 201 (Sky Sport Uno). Streaming con Sky Go e NOW.

I precedenti tra Berrettini e Tsitsipas

Quattro confronti tra Berrettini e Tsitsipas. Il greco ha vinto i primi tre, il romano invece si è imposto nell'ultima sfida, quella giocata lo scorso luglio a Gstaad. Era una semifinale che Berrettini vinse con il punteggio di 7-6 7-5.

Il tabellone di Berrettini a Dubai, il possibile avversario in semifinale

Berrettini gioca i quarti di finale oggi a Dubai contro Tsitsipas. Dovesse vincere si qualificherebbe per le semifinale che disputerebbe contro il numero 1 del tabellone il russo Medvedev o l'olandese Griekspoor. I semifinalisti della parte bassa invece usciranno dalle sfide tra Luca Nardi e Halys e tra Cilic e Auger-Aliassime.