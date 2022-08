Berrettini subito fuori anche a Cincinnati, Tiafoe vince la battaglia in tre set Matteo Berrettini è stato eliminato al primo turno del Masters 1000 di Cincinnati da Frances Tiafoe. Oggi in campo Sinner, Fognini, Musetti e Sonego.

A cura di Marco Beltrami

Non è un periodo particolarmente positivo per Matteo Berrettini, almeno dal punto di vista dei risultati. Il tennista italiano infatti è uscito di scena subito anche al Masters 1000 di Cincinnati, battuto dopo una battaglia di tre set dal padrone di casa Frances Tiafoe. 7-6, 4-6, 7-6 dopo quasi 3 ore per l'americano che si è regalato così il derby con Korda al secondo turno. Per l'azzurro numero 15 del mondo e 12a testa di serie si tratta della terza sconfitta di fila dopo quella in finale a Gstaad e quella all'esordio a Montreal, dove ha perso dal poi vincitore del torneo e ammazza-italiani Carreno Busta.

Sicuramente il sorteggio non ha aiutato Berrettini, che si è trovato ad affrontare un avversario pericoloso come il numero 25 ATP al primo turno. Tiafoe sempre imprevedibile, ha approfittato anche del fatto di giocare in casa e ha prodotto l'ennesimo show, accattivandosi il pubblico. Ne è nato un confronto davvero duro per entrambi, come confermato dal risultato equilibrato e da tre set tiratissimi, in cui ha fatto la differenza forse anche la migliore condizione fisica dello statunitense.

Tutto sommato buona la prestazione di Matteo che può recriminare anche sulla minore incisività nei momenti decisivi del match. L'Italia del tennis dunque perde il suo secondo giocatore nel torneo che rappresenta un antipasto degli attesissimi US Open, dove si spera di ritrovare un Berrettini protagonista, che possa tornare a raccogliere risultati positivi sfruttando ancor di più i suoi punti di forza, ovvero servizio e dritto.

Gli orari dei tennisti italiani oggi a Cincinnati, in campo Sinner e Musetti

Nel frattempo occhi puntati sugli altri quattro italiani che saranno impegnati oggi al Masters 1000 di Cincinnati. In primis attenzione a Sinner, il numero 1 d'Italia (10 ATP), che dovrà vedersela contro ‘australiano Thanasi Kokkinakis proveniente dalle qualificazioni, con orario a partire dalle 17. Stesso orario per Musetti contro Coric. A seguire poi sarà il turno del ripescato Fognini, contro Albert Ramos Vinolas (fischio d'inizio non prima delle 18:30, con Sonego che chiuderà il programma contro Shelton non prima delle 20.