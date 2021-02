Matteo Berrettini supera in tre set e tre tie-break Khachanov nonostante qualche problema fisico e approda agli ottavi degli Australian Open. L'azzurro ora dovrà vedersela nella sfida contro Tsitsipas. Nel terzo set Berrettini si ferma sul 5-4 per il russo a causa di un problema all'addome e chiama il medical time-out. Ma poi si riprende e riesce comunque a battere il russo che viene sconfitto dall'azzurro per la quarta volta in quattro incroci confermandosi sua bestia nera. Per Berrettini è stato decisivo il successo al 3° turno contro Karen Khachanov, 19a testa di serie del seeding.

Il russo è stato battuto 7-6, 7-6, 7-6. Berrettini conferma la sua fama di uomo chiave nelle grandi occasioni, capace di esaltarsi proprio negli appuntamenti più importanti. Per lui si tratta infatti della quarta volta tra i migliori 16 di un Major dopo Wimbledon 2019 e gli Us Open 2019 e 2020. Sarà importante capire l'entità del suo problema fisico e in quanto tempo riuscirà a scongiurare che possa accadere di nuovo in vista del prossimo turno contro Tsitsipas.

Matteo Berrettini riesce a superare Khachanov e anche il dolore per superare il turno e strappare il pass per gli ottavi degli Australian Open. Per il tennista azzurro la conferma della sua forza, soprattutto nei match decisivi. Berrettini si era anche dovuto fermare sul 5-4 per il russo a causa di un problema all'addome ritenendo necessario l'intervento del medical time-out. Nonostante le evidenti difficoltà e quel problema all'addome che non gli ha dato tregua, Berrettini riesce comunque a trascinare Khachanov al terzo tie-break riuscendo a chiudere in tre set evitando che la gara potesse prolungarsi. Berrettini affronterà agli ottavi Stefanos Tsitsipas, non l'ultimo arrivato certo, ma la quinta testa di serie del seeding. I due si sono affrontati in due occasioni, sempre terminate con il successo del greco.