Berrettini premiato come "Comeback Player of the Year": altro successo per il tennis italiano Matteo Berrettini è stato premiato come "Comeback Player of the Year", riconoscimento per il giocatore che secondo i suoi colleghi si è contraddistinto per il miglior ritorno in campo.

A cura di Marco Beltrami

Altro giro, altra corsa e altro riconoscimento per il tennis italiano. Matteo Berrettini è stato premiato come "Comeback Player of the Year". Un trofeo assegnato al giocatore che secondo i suoi colleghi si è contraddistinto per il miglior ritorno in campo dopo una stagione complicata e, nel suo caso, condizionata dagli infortuni. Un motivo d'orgoglio per l'azzurro che ha chiuso il suo 2024 con il trionfo in Coppa Davis.

Infortuni a ripetizione, tanta incertezza e una classifica deficitaria per i suoi standard (154° ATP). Poi Matteo Berrettini a poco a poco si è risollevato ritrovando il suo tennis, e la fiducia. Solo così è arrivato a chiudere al 34° posto del ranking e con all'attivo tre titoli ATP e, come suddetto la Coppa Davis.

Berrettini premiato come Comeback Player of the year

Le sue parole sono state affidate ad un video per ringraziare il sostegno ricevuto: "Ciao ragazzi, sono Matteo. Sono così felice di aver vinto il premio di Comeback Player of the Year. Grazie mille per il supporto. È stata una grande stagione, un grande sforzo per me e la mia squadra. Ovviamente, sono così felice per i risultati che abbiamo ottenuto e non vedo l'ora di scendere in campo nel 2025 per ottenere ancora più successi. E grazie ancora per il supporto. Senza di voi ragazzi e senza i fan, non sarebbe stato possibile. Quindi grazie mille e ci vediamo presto".

La stagione in rimonta di Berrettini dopo gli infortuni

Un'annata partita male per Berrettini con le incertezze dopo gli infortuni del 2023, culminati in quello ai legamenti della caviglia. Subito il ritiro prima dell'esordio agli Australian Open ad alimentare perplessità sulle sue condizioni. Dopo altri mesi di stop ecco il ritorno a marzo nel Challenger di Phoenix. Da lì in poi ecco il successo sulla terra di Marrakech, e poi dopo due mesi di assenza per problemi fisici, quelli a Gstaad e Kitzbuhel per raggiungere quota 10 tornei vinti in carriera.

Appuntamento ora alla prossima annata, con la curiosità di vedere anche il suo nuovo team dopo la separazione con Roig. Dopo il premio per le doppiste Paolini ed Errani, e quello a Sinner votato dai tifosi, terzo successo per un tennista azzurro per continuare a sognare.