video suggerito

Berrettini-O’Connell all’ATP Dubai, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Matteo Berrettini affronta oggi Christopher O’Connell negli ottavi del torneo ATP 500 di Dubai. L’incontro di Berrettini non inizierà prima delle ore 17:30 e si potrà seguire su Sky. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Matteo Berrettini torna in campo oggi negli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano in questo mercoledì 26 febbraio giocherà contro l'australiano Christopher O'Connell, giocatore proveniente dalle qualificazioni. Berrettini ha sconfitto al primo turno in due Gael Monfils. In caso di successo il giocatore romano se la vedrà giovedì nei quarti contro Tsitsipas o Khachanov. L'incontro si potrà seguire in diretta solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva di questo torneo. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla partita di Berrettini.

A che ora gioca Berrettini all'ATP 500 Dubai con O'Connell: orario e programma

L'incontro tra Berrettini e O'Connell non si giocherà sul campo centrale di Dubai, perché è stato programmato come quarto sul campo numero 1. Berrettini-O'Connell non inizierà prima delle ore 17 – 18. Si parte alle 11 con Popyrin-Cilic, a seguire Nardi-Bergs e Bautista Agut-Halys. Sul campo centrale spazio per Medvedev e Tsitsipas.

Berrettini-O'Connell, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Berrettini-O'Connell in TV? Matteo Berrettini e Christopher O'Connell, classe 1994, giocheranno quindi nel tardo pomeriggio di oggi. La partita degli ottavi si potrà seguire su Sky, canale 201, con la telecronaca di Elena Pero. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non è prevista la diretta in chiaro.

I precedenti tra Berrettini e O'Connell

Matteo Berrettini e O'Connell si sono affrontati una volta. L'unico precedente lo ha vinto il tennista italiano, l'incontro si è disputato lo scorso autunno, nel torneo 1000 di Shanghai. Partita assai lottata e vinta con due tie-break da Berrettini. A Dubai, sempre sul cemento, il secondo capitolo.

Il tabellone di Berrettini a Dubai, il possibile avversario dei quarti

Matteo Berrettini è agli ottavi dell'ATP 500 di Dubai. Se vincerà contro O'Connell l'italiano passerà ai quarti di finale. In caso di qualificazione Berrettini giocherà con il vincente di Tsitsipas-Khachanov, che si affronteranno per la decima volta. Il greco ha vinto otto dei nove precedenti con il russo.