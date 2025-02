La carica di Berrettini dopo la vittoria con Monfils: “Ho ruggito, sono felice”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Matteo Berrettini con un successo convincente si qualifica per gli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Dubai. Il tennista italiano ha battuto in due set Gael Monfils. Berrettini tornerà in campo già mercoledì e lo farà contro l'australiano O'Connell, proveniente dalle qualificazioni che ha sfruttato il ritiro di Dimitrov per passare il turno.

Berrettini vince un punto spettacolare con Monfils

Lo aveva sempre battuto il francese, ma Monfils è un osso duro, un giocatore di livello che può sempre tirare fuori il coniglio dal cilindro, e le insidie non mancavano. Berrettini ha confermato la tradizione e ha vinto per la quarta volta, su quattro, contro il francese che nel primo set ha provato a resistere prima di cedere in due set. Matteo parte meglio, fa subito il break, vince un punto spaziale, poi però il servizio lo perde. Sul 4-4 c'è un altro break, l'azzurro serve per il set ma perde la battuta. Nessuna paura. C'è un altro break e il turno di servizio seguente è quello buono, è 7-5.

Berrettini sfiderà O'Connell nei quarti

Nel secondo set si capisce che Monfils fatica a tenere il ritmo di Berrettini, che con arguzia e giudizio si gioca la partita. Nel momento che conta arriva il break, esattamente al settimo gioco. Matteo non si lascia sfuggire l'occasione e chiude con il punteggio di 7-5 6-4. Ottavi per Berrettini che vince il quarto match stagionale, che gli dà fiducia ulteriore dopo la bella prova di Doha. Adesso sul suo cammino c'è Christopher O'Connell, giocatore australiano di trent'anni, che è ampiamente alla portata di Berrettini, che spera di avanzare ancora, se c'è la farà sfiderà nei quarti il vincente di Tsitsipas-Khachanov.

"Sto giocando bene, ma voglio fare qualcosa di più"

Dopo la partita a caldo ha detto: "Ho giocato davvero bene, con Gael bisogna essere sempre concentrati, sono orgoglioso per me come ho vinto il primo set. Ho ruggito perché sono felice, sono in salute e sto giocando bene. Doha è stato un grande torneo, avrei potuto vincere anche nei quarti. Quel torneo mi ha dato fiducia. Giocare qui a Dubai è bellissimo, anche con tante persone che hanno fatto il tifo per me. Spero che anche questa settimana sia lunga. Sono contento di essere tra i primi 30. Un anno fa di questi tempi non giocavo nemmeno e avevo tanti punti di domanda, ci ho messo tanto tempo e voglio fare qualcosa in più".