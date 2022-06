Berrettini in finale a Stoccarda, battuto in due set Otte: sfiderà il vincente di Murray-Kyrgios Matteo Berrettini ha battuto in due set il tedesco Oscar Otte nella semifinale del torneo ATP 250 di Stoccarda. A distanza di quasi un anno, il tennista italiano torna in finale, dove sfiderà il vincente di Kyrgios-Murray.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini ha conquistato la finale del torneo ATP 250 di Stoccarda. Il numero 10 del mondo, e primo giocatore italiano, ha battuto in due set (7-6, 7-6) il sempre ostico Oscar Otte, 61° giocatore ATP, nei quarti di finale del Boss Open. Una soddisfazione enorme per la testa di serie numero due del seeding tornato in campo in Germania dopo il lungo stop per l’operazione alla mano. Berrettini non conquistava una finale dallo scorso luglio, quando fu sconfitto da Novak Djokovic nell’ultimo atto di Wimbledon. L’ultimo torneo vinto invece risale al giugno 2021 quando al Queen’s s’impose su Cameron Norrie. Il giocatore italiano alla nona finale della carriera, la quarta sull'erba ora aspetta il vincente della seconda semifinale tra Andy Murray e Nick Kyrgios, per conoscere il nome dell’avversario di domani.

Match contraddistinto dallo schema di gioco speculare dei due tennisti, che hanno insistito su servizio e dritto, e dai pochi errori rivelatosi però pesantissimi soprattutto per il tedesco. Bravo Matteo a restare concentrato soprattutto nell'ottavo game del primo set quando si è ritrovato sotto 0-30, e ha piazzato cinque punti consecutivi. Inevitabile il finale di parziale al tie-break, con l'azzurro che è stato bravo a disinnescare con un ace il set point in favore di Otte. Quest'ultimo si è rivelato però "sciagurato", per dirla alla Gianni Clerici, sul 7-7 quando prima ha sparacchiato un dritto in risposta fuori campo e poi ha commesso un doppio fallo. Così Matteo ha portato a casa il primo set, 7-6.

Il copione della partita è stato identico anche nel secondo set, che si è trascinato nuovamente al tie-break. Questa volta però Matteo è stato bravo a mettere subito grande pressione all'avversario, costretto dal canto suo a rischiare di più spingendo su ogni colpo. Niente da fare contro un solidissimo Berrettini che ha sfruttato ancora il poderoso servizio, (18 gli ace complessivi) per chiudere il discorso.

Appuntamento a domenica 12 giugno per la finale del torneo Boss Open ATP 250 di Stoccarda. Berrettini aspetta il vincente della seconda semifinale tra Nick Kyrgios e il sempreverde Andy Murray, che ha battuto la testa di serie numero 1 Tsitsipas. Matteo ha incrociato il britannico in due occasioni in carriera, con una vittoria e una sconfitta all’attivo. Unico il precedente contro l’australiano, battuto proprio sull’erba di Stoccarda nell’edizione 2019, quando trionfò.