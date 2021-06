Matteo Berrettini sfida Daniel Evans nei quarti di finale del Queen's, torneo sull'erba in programma a Londra e antipasto di Wimbledon. Il tennista italiano numero 9 al mondo e prima testa di serie, reduce dal successo su Andy Murray, giocherà contro il 25° giocatore Atp. Tra il giocatore romano e l'inglese non ci sono precedenti. In palio c'è il passaggio in semifinale contro il vincente di De Minaur-Cilic. Berrettini-Evans è in programma oggi non prima delle 14:30. Il giocatore capitolino è l'unico rimasto in gioco nel torneo londinese. Ecco tutte le info per vedere l'incontro in TV in chiaro e diretta streaming.

Queen's Londra, Berrettini-Evans dove vederla in TV in chiaro e streaming

Il match tra Berrettini ed Evans sarà visibile in diretta TV in chiaro su Supertennis. Appuntamento non prima delle 14:30 sul canale 64 del digitale terrestre senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. La sfida valida per i quarti di finale del Queen's sarà trasmesso anche su Sky, sul canale Sky Sport Arena (204) e su Supertennis (224). Berrettini-Evans si potrà vedere anche in streaming in chiaro sul sito di Supertennis. Gli abbonati Sky potranno utilizzare grazie ad una connessione internet, l'app Sky Go su dispositivi portatili e computer.

Berrettini-Evans all'Atp Londra, a che ora si gioca: gli orari TV

L'incontro tra Matteo Berrettini e Daniel Evans è in programma oggi venerdì 18 giugno non prima delle 14.30. La sfida si giocherà sul centrale del Queen's Club di Londra, a seguire l'altro quarto di finale tra De Minaur e Cilic. Se questo match dovesse prolungarsi, allora anche l'orario d'inizio di Berrettini-Evans potrebbe slittare a più tardi.

Il tabellone di Matteo Berrettini al Queen's

Il vincente della sfida tra Berrettini ed Evans, affronterà in semifinale quello del match tra De Minaur e Cilic, con il secondo giustiziere di Fognini. Un avversario ostico considerando che il primo ha dimostrato di essere in forma, mentre il secondo è reduce dal successo di Stoccarda. In finale poi bisognerà vedere se nella parte bassa del tabellone arriverà il favorito Shapovalov con uno tra Norrie e il giovane Draper, che ha battuto Sinner, che potrebbero essere le sorprese.

La classifica ATP di Berrettini e Evans

Matteo Berrettini occupa attualmente la nona posizione al mondo, mentre Daniel Evans è il numero 25. I due tennisti sono rispettivamente la testa di serie numero 1 e 6 del tabellone. Berrettini in carriera ha vinto 4 titoli, mentre l’avversario che ha ottenuto il suo miglior ranking vanta un solo successo a livello Atp. Nel suo passato anche una squalifica di un anno per positività alla cocaina in un controllo antidoping.

I precedenti tra Berrettini e Evans

Matteo Berrettini e Daniel Evans non si sono mai affrontati prima in carriera. Il tennista inglese però ha recentemente affrontato un italiano, si tratta di Lorenzo Musetti che lo ha battuto al Sardegna Open 2021. Un match in cui non sono mancate le polemiche. Berrettini parte con i favori del pronostico ma dovrà fare i conti con un giocatore molto esperto e a suo agio sull'erba, che si è tolto la soddisfazione di battere Djokovic a Montecarlo in questo 2021.