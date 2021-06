Il cinque volte campione del Queen’s Andy Murray si è arreso in due set a Matteo Berrettini. Niente da fare per lo scozzese nel match degli ottavi del torneo londinese che fa da antipasto al più prestigioso Wimbledon. L’azzurro, testa di serie numero 1 del seeding, si è imposto in scioltezza con il punteggio di 6-3, 6-3, confermando di trovarsi a proprio agio sull’erba. Berrettini che nel turno precedente aveva vinto il derby con Travaglia, approda dunque ai quarti, dove sfiderà il padrone di casa Daniel Evans, 6° giocatore del tabellone, che ha battuto Mannarino.

In passato Murray è stato il re del Queen's club di Londra. Lo scozzese ex numero 1 al mondo e attuale numero 14, nelle ultime stagioni ha vissuto un vero e proprio calvario fatto di infortuni, con l'operazione all'anca che lo ha costretto ad un lungo stop. Il ritorno sui campi in erba londinese è stato una "benedizione" per un giocatore che si è lasciato andare alle lacrime dopo l'esordio vincente con Paire. Difficile però ripetersi contro il 9° giocatore al mondo Berrettini, solido e molto competitivo su questa superficie. Anche oggi il tennista capitolino ha sfruttato il suo poderoso servizio per mettere in discesa un match in cui non ha sofferto più di tanto.

6-3, 6-3 dunque in favore di Berrettini che supera un altro turno e vola ai quarti. Qui il nostro portacolori dovrà affrontare un avversario più in palla di Murray (uscito comunque dal campo tra gli applausi di tutti), ovvero l'inglese Daniel Evans. Quest'ultimo, testa di serie numero 6 del tabellone, ha superato agli ottavi Mannarino, avversario da non sottovalutare sull'erba. Sulla carta il favorito del match è Berrettini, che non dovrà però sottovalutare un giocatore che ha un bagaglio di colpi molto ampio. Un test importante per il tennista italiano.