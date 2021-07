Matteo Berrettini batte Aljaz Bedene e vola agli ottavi di finale di Wimbledon. Il tennista italiano ha trionfato mettendo ko il suo avversario con un netto 6-4, 6-3, 6-4. Berrettini ha mostrato una crescita davvero importante mostrando un sevizio che ha funzionato alla perfezione. Ottimo anche il rendimento sulla seconda palla di servizio che gli ha anche permesso di togliersi da situazioni scomode. Berrettini sembra aver preso sempre più confidenza con la superficie di Wimbledon giocando la migliore partita delle tre. Partito con i favori dei pronostici, ha vinto e convinto e per il momento ha dimostrato di saper gestire anche molto bene la pausa mostrando grande sicurezza e determinazione.

L'azzurro ha piegato in tre set lo sloveno Bedene approdando alla seconda settimana dei Championships per la seconda volta in carriera. Sul campo 3 dell'All-England Club, il tennista azzurro, numero uno d'Italia, è riuscito ad imporsi con un triplice 6-4 in un'ora e 40 minuti di gioco. Nel 1° set, dopo lo stop forzato per pioggia che aveva interrotto momentaneamente il match, al 9° game sul 4-4 Berrettini è riuscito a strappare il servizio all'avversario consolidando la gara e chiudendo il set 6-4 in 35′. Decisivo il break a zero nel terzo game dopo aver salvato due palle break nel gioco precedente.

Ma chi ci sarà ad attenderlo ora gli ottavi di Wimbledon? Berrettini ha mostrato ancora una volta di essere in grandissima forma e di poter battere chiunque in questo momento. A questo punto il suo torneo di Wimbledon si fa ancora più interessante. Il tennista italiano agli ottavi di finale dovrà affrontare uno tra Ivashka e Thompson. Avversari alla portata per uno come Berrettini che ha mostrato di essere più pronto rispetto a pochi mesi fa. Oggi, dopo una difficoltà iniziale dovuta all'infortunio, è riuscito a legittimare la sua leadership in Italia e ora anche a livello internazionale.