Berrettini-Djokovic all'ATP Doha, quando gioca: orario e dove vedere la partita in TV e streaming Novak Djokovic e Matteo Berrettini scendono in campo oggi a Doha, per il match di primo turno del torneo ATP 500. L'incontro non inizierà prima delle 16:30 e non si potrà seguire in chiaro.

A cura di Alessio Morra

Novak Djokovic e Matteo Berrettini si affrontano oggi nel match di primo turno del torneo ATP 500 di Doha. Una sfida extra lusso per un incontro che apre il torneo del serbo e dell'italiano. Djokovic e Berrettini si trovano uno contro l'altro per la quinta volta, l'ultimo precedente è dato. Ha sempre vinto l'ex numero 1 che è la testa di serie numero 3 in Qatar. L'incontro non inizierà prima delle 16:30 ora italiana. Djokovic-Berrettini non sarà trasmesso in chiaro e si potrà seguire solo su Sky, gli abbonati potranno farlo sul canale 201. Streaming possibile, sempre per abbonati, con Sky Go e NOW.

A che ora gioca Djokovic a Doha con Berrettini: orario e programma

In questo martedì 18 febbraio Novak Djokovic e Matteo Berrettini scenderanno in campo a Doha nel terzo match di giornata. Il programma del campo centrale si aprirà con de Minaur-Safiullin. Il match della testa di serie numero 2 inizierà alle ore 13:30, a seguire il derby russo tra Medvedev e Khachanov. Non prima delle 16:30 Djokovic-Berrettini, il programma sarà chiuso da Tsitsipas-Medjedovic.

Djokovic-Berrettini, dove vederla in diretta TV e streaming

Dove vedere Djokovic-Berrettini in TV? Novak Djokovic e Matteo Berrettini dunque saranno in campo nel pomeriggio di questo martedì. La partita tra l'ex numero 1 del mondo e il numero 3 d'Italia si potrà seguire solo su Sky, che detiene i diritti in esclusiva del torneo. Diretta su Sky Sport Uno sul canale 201. Streaming con Sky Go, per abbonati di Sky, e NOW.

I precedenti tra Djokovic e Berrettini

Quattro confronti diretti, uno indimenticabile, tra Djokovic e Berrettini, che si sono sfidati nella finale del torneo di Wimbledon del 2021. Matteo vinse il primo set, prima della rimonta del serbo che in quell'anno si impose in quattro set anche nei quarti del Roland Garros e degli US Open. La prima sfida invece alle ATP Finals 2019.