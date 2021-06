Matteo Berrettini sfiderà Alex De Minaur nella semifinale del torneo Atp Queen's di Londra. Il tennista italiano reduce dalla vittoria contro Evans, prima testa di serie del tabellone, affronterà il 4° giocatore del seeding contro il quale ha giocato in una sola occasione, in un torneo minore. In palio la finale contro il vincente tra Norrie e uno tra Shapovalov e Tiafoe. Berrettini-De Minaur in programma oggi non prima delle 13:30 si potrà vedere in chiaro in TV. Ecco tutte le info per la diretta televisiva e streaming.

Queen's Londra, semifinale Berrettini-De Minaur dove vederla in TV in chiaro e streaming

Il match tra Berrettini e De Minaur si potrà vedere in TV in chiaro su Supertennis. Appuntamento dunque sul canale 64 del digitale terrestre senza la necessità di abbonamenti. La semifinale del Queen's si potrà seguire anche su Sky, con gli abbonati che potranno sintonizzarsi sul canale Sky Sport Arena (204) e Supertennis (224). La diretta streaming di Berrettini-De Minaur sarà in chiaro sul sito di Supertennis, su dispositivi portatili e computer. L'incontro potrà essere seguito anche su Sky Go, servizio questo riservati agli abbonati all'emittente satellitare.

Berrettini-De Minaur all'Atp Londra, a che ora si gioca: gli orari TV

Berrettini-De Minaur è in programma oggi sabato 19 giugno non prima delle 13:30. Il match tra l'italiano e l'australiano che mette in palio la semifinale è in programma sul centrale, con l'orario che non è destinato a subire variazioni, pioggia permettendo. Prima di questo infatti non sono previsti altri match sul centrale del Queen's Club di Londra e dunque non ci saranno slittamenti.

La classifica ATP di Berrettini e De Minaur

Matteo Berrettini attualmente occupa la nona posizione al mondo, e in passato ha raggiunto anche il numero 8 che è il suo best ranking. Al suo attivo 4 titoli vinti, proprio come l’australiano che ha 3 anni in meno (classe 1999) ed è attualmente il 22° giocatore Atp (è stato anche numero 18). Entrambi dunque sono a caccia del quinto torneo da conquistare nel circuito Atp.

I precedenti tra Berrettini e De Minaur

Matteo Berrettini e Alex De Minaur non si sono mai affrontati nel circuito principale Atp. I due giocatori però si conoscono bene in quanto si sono sfidati nel 2017 nel Challenger (ovvero uno dei tornei internazionali di seconda fascia) di Segovia in Spagna. In quell’occasione, in semifinale, ad imporsi fu l’australiano con il punteggio di 7-6,7-5, sul cemento.

L'avversario in finale del vincente tra Berrettini e De Minaur

Berrettini e De Minaur si trovano nella parte alta del tabellone. Da questa semifinale uscirà il giocatore che affronterà il semifinalista della parte bassa. Saranno le sfide tra la testa di serie numero uno Shapovalov e Tiafoe (interrotta con il canadese in vantaggio un set a zero) e Norrie che ha battuto Draper, l’avversario del confronto tra l’azzurro e l’australiano.