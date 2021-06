Pronostico confermato sul centrale del Queen’s Club di Londra. Matteo Berrettini ha battuto in due set il padrone di casa Daniel Evans nel match valido per i quarti di finale. Il tennista italiano, prima testa di serie del tabellone, ha superato il britannico 6° giocatore del seeding con il punteggio di 7-6, 6-3. Successo prezioso per Berrettini contro un giocatore che si trova a suo agio sull'erba e che è imprevedibile. Ora l'azzurro affronterà in semifinale De Minaur che si è imposto in 3 set su Cilic

Matteo Berrettini non si ferma, e prosegue la sua cavalcata al Queen's. Il tennista italiano numero 9 Atp dopo aver superato Travaglia e Murray, batte anche Daniel Evans che finora aveva disputato un ottimo torneo. Anche oggi, l'esperto britannico si è rivelato ostico, soprattutto per la sua capacità di non dare punti di riferimento. Matteo è stato bravo a rimanere sempre sul pezzo nonostante le tante palle break sprecate, soprattutto nel primo parziale chiuso 7-6. Nel secondo è venuta fuori la maggiore qualità e potenza di Berrettini, che ha sfruttato il suo schema migliore servizio e dritto per mettere alle corde Evans, ottenendo il break decisivo nell'ottavo game.

Una vittoria che non può che aumentare la consapevolezza dei propri mezzi in Berrettini. Quest'ultimo ora sarà impegnato in semifinale nel Queen's De Minaur che ha confermato il suo ottimo momento superando Cilic reduce dalla vittoria a Stoccarda dopo una battaglia di tre set. Si tratta di una sfida difficile a prescindere dal dato relativo alla classifica che premia l'azzurro, in cui bisognerà limitare al massimo il numero degli errori.