Berrettini-Carreno Busta oggi all’Atp Montreal: orario e dove vedere in diretta tv la partita di tennis Berrettini sfida Carreno Busta nel primo turno del Masters 1000 di Montreal. Un match non semplice, con il tennista italiano che ha vinto l’unico precedente. In palio i sedicesimi contro uno tra Fognini e Rune, con la prospettiva di un possibile altro derby con Sinner agli ottavi. Le info su orario e diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini oggi sfiderà Pablo Carreno Busta nel primo turno del Masters 1000 di Montreal, sul cemento. Un match non semplice per il giocatore italiano numero 14 della classifica ATP e 11a testa di serie del tabellone della Roger Cup, reduce dalla finale di Gstaad persa contro Ruud. L'orario della sfida di tennis è ancora da definire. Diretta TV su Sky e in streaming su NowTV in esclusiva per gli abbonati.

I due si sono affrontati in una sola occasione, con il successo dell’azzurro. Il vincente affronterà nel secondo turno, uno tra Rune e Fognini. In caso di doppio successo Berrettini potrebbe trovare agli ottavi il derby con Sinner. Ecco tutto quello che c’è da sapere sull’orario e la diretta TV e streaming di Berrettini-Carreno Busta a Montreal.

A che ora gioca Berrettini oggi a Montreal: orario e programma della partita contro Carreno Busta

La sfida tra Matteo Berrettini e Carreno Busta è in programma oggi martedì 9 agosto alle ore 17 italiane sul campo "Court Rogers". A Montreal quando i due giocatori si sfideranno per il trentaduesimi di finale della Roger Cup saranno dunque le 11. Si tratta del primo match in programma su questo campo e quindi Berrettini-Carreno Busta non dovrebbe slittare, a meno che il maltempo non complichi i piani.

Dove vedere Berrettini-Carreno Busta oggi a Montreal in diretta TV e streaming

Dove vedere in TV Berrettini-Carreno Busta? La sfida di Montreal sarà trasmessa in TV in esclusiva su Sky, su uno dei canali dedicati Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno. Nessuna diretta in chiaro anche se su Supertennis dalle 9 alle 15 del giorno successivo saranno trasmessi due match della giornata appena conclusa del National Bank Open, in differita. Per quanto riguarda lo streaming, possibile per gli abbonati Sky sfruttare l'app Sky Go, oppure comprare il singolo biglietto dell'evento sulla piattaforma on demand NOW Tv.

I precedenti tra Berrettini e Carreno Busta

Berrettini e Carreno Busta si sono già affrontati nel circuito. Il numero 23 e il numero 14 della classifica ATP si sono incrociati nell'edizione stagionale degli Australian Open, quindi sempre sul cemento. In quell'occasione, ai sedicesimi, è stato il capitolino ad imporsi in tre set, in una sfida comunque tutt'altro che semplice. A Montreal Berrettini parte con i favori del pronostico.

Il tabellone di Berrettini al torneo di tennis

Nonostante l'assenza di Nadal, Zverev, Djokovic e Federer, il tabellone di Matteo Berrettini non è semplice. In caso di vittoria contro lo spagnolo, e poi di un altro match, l'italiano potrebbe giocare il derby contro Sinner. Nella zona bassa del main draw c'è anche Stefanos Tsitsipas terza testa di serie e pericolo numero uno.