Berrettini cambia coach, ufficiale l’addio a Roig dopo una sola stagione: lo scenario Matteo Berrettini ha annunciato la separazione dal coach Roig con una nota sui social. A Parigi potrebbe esserci ancora una volta Bega sugli spalti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Francisco Roig non è più il coach di Matteo Berrettini. Annuncio a sorpresa del tennista romano sulla separazione ufficiale dal tecnico spagnolo con il quale lavorava da un anno. Attraverso una nota social, l'azzurro reduce dai quarti di finale del torneo di Vienna, ha formalizzato il divorzio senza offrire motivazioni sullo stesso.

Berrettini si separa da Roig, cambio coach per Matteo

"Volevo comunicarvi che io e Francisco abbiamo deciso di interrompere il nostro rapporto. Non posso che ringraziarlo per tutto il lavoro svolto quest’anno, l’impegno e i risultati ottenuti. E’ stata un’esperienza professionale che mi ha fatto crescere moltissimo, in campo e fuori. Gli auguro il meglio per il futuro e gli faccio un grosso in bocca al lupo". Queste le parole di Berrettini per congedarsi da Roig, con il quale aveva iniziato a lavorare lo scorso dicembre.

Lo spagnolo è subentrato allo storico allenatore di Matteo, Vincenzo Santopadre, con il compito di aiutarlo a tornare ad alti livelli dopo l'infinita sequela di infortuni. Collaboratore stretto di Nadal, ed ec giocatore, Roig che ha seguito anche altri giocatori di primo livello ha aiutato Berrettini a vincere tre tornei e raggiungere le trenta vittorie stagionali nel circuito ATP per la quarta volta in carriera, scalando il ranking.

Chi sarà nuovo allenatore di Berrettini

Nuova svolta professionale dunque per Berrettini che ora dovrà affidarsi ad un nuovo coach. In questa stagione, spesso Roig si era alternato con Alessandro Bega che aveva seguito dal vivo il giocatore capitolino. Così è stato anche a Vienna, dove Bega era al fianco di Umberto Rianna.

Ex tennista da tre anni, il 33enne è stato un vero e proprio giramondo del tennis accumulando grande esperienza e successi nel circuito ITF. Ora sta intraprendendo una carriera da allenatore, collaborando in primis con Roig. Ora bisognerà capire se ci sarà lui a Parigi al seguito di Berrettini: i due sono anche molto amici, da tempo. Questo lo scenario in vista del finale di stagione, prima di trovare la quadra per la prossima.