Bergs disperato in panchina dopo la sconfitta con l’Italia: arriva Cobolli, vince due volte

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coppa Davis 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Zizou Bergs ci aveva creduto contro Cobolli, e non poteva essere altrimenti. Già perché il tennista belga, dopo un primo set perso malamente, si era rimesso in carreggiata riuscendo a portare la sfida al terzo e decisivo parziale. Lì l’inerzia sembrava essere dalla sua parte, ma di fronte ha trovato un osso duro, che non ha mollato nemmeno quando ha dovuto fronteggiare per ben sette volte il match point. Come è finita? Con Cobolli vincitore e portato in trionfo da tutta la squadra azzurra approdata in finale, e Bergs disperato.

Bergs disperato dopo la sconfitta contro Cobolli in Coppa Davis

Mentre gli azzurri festeggiavano giustamente la terza finale consecutiva in Coppa Davis, sulla panchina degli avversari il gruppo cercava di consolare Zizou, molto provato. Il contraccolpo per il numero 43 del mondo è stato pesante: il rimpianto è stato quello di non aver finalizzato una delle occasioni per chiudere il match e rimandare il confronto al doppio decisivo. L'incapacità di tenere vive le speranze belga è stata un fardello troppo duro da reggere, con Bergs che ha iniziato a piangere, coprendosi il volto con l'asciugamano.

Il bel gesto di Cobolli per consolare Zizou Bergs

Quando i giocatori di casa si sono avvicinati per salutare gli sconfitti, nel classico terzo tempo, ecco il bel gesto di Flavio Cobolli. Il vincitore si è seduto teneramente al fianco di Bergs e lo ha abbracciato, provando a sussurrargli qualcosa. Un modo per cercare di tirarlo su, che fa onore al tennista italiano. In realtà non è stato l'unico, visto che anche altri componenti del team azzurro hanno provato con buffetti e pacche sulle spalle a consolare Zizou.

Messa un attimo da parte l'euforia di un successo quasi epico, Flavio ha dimostrato grande sensibilità nei confronti dell'avversario, consapevole di quanto il tennis possa essere tanto meraviglioso quanto brutale. Oggi è capitato a Bergs, domani chissà. Bravo e vincente due volte dunque Cobolli, prima in campo e poi in panchina.