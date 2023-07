Baindl vendica Zhang Shuai contro l’antisportiva Toth: la lezione arriva al momento del saluto A Budapest Baindl ha battuto agevolmente Toth protagonista di una serie di scorrettezze contro Zhang Shuai. Saluto gelido tra le due.

A cura di Marco Beltrami

Una partita che sembrava destinata a restare anonima e invece è diventata una delle più attese di giornata. Stiamo parlando del confronto valido per il torneo di Budapest tra Baindl e Toth. Quest’ultima si è guadagnata nelle scorse ore una grande popolarità, tutt’altro che piacevole per il suo comportamento antisportivo contro Zhang Shuai.

Critiche a non finire per la numero 548 al mondo che con le sue azioni ha spinto al limite la giocatrice cinese costretta al ritiro dopo un attacco di panico. Prima ha cancellato il segno della pallina contestata dall'avversaria, che ha dato il la alle discussioni, e poi ha esultato in maniera davvero scorretta dopo il ritiro di Zhang. Scene che hanno fatto il giro del mondo, con tante tenniste blasonate che si sono schierate dalla parte della cinese, manifestandole solidarietà.

Facile dunque immaginare come Toth non sia stata certo la favorita del pubblico in occasione del match odierno contro la giocatrice ucraina Kateryna Baindl. La 100a tennista del ranking WTA ha dominato l'incontro confermando i pronostici e imponendosi in poco più di un'ora con il risultato di 6-3, 6-1. In tanti anche sui social hanno parlato di "vendetta" per Zhang Shuai che nel frattempo si è congedata dal torneo, rammaricandosi per quanto accaduto.

E Baindl in particolare non ha fatto una piega nei confronti dell'avversaria, anche se un gesto non è passato inosservato. Stiamo parlando del classico saluto a fine gara, con l'ucraina che si è rivelata gelida. Pur mostrandosi educata nel porgere la mano a Toth, la vincitrice ha girato di fatto la testa dall'altro lato senza proferire parola e con un saluto molto sbrigativo non guardando quasi mai l'ungherese. Una scena che non è passata inosservata.

Stuzzicata poi dopo al momento dell'intervista, su quanto accaduto nel match precedente la tennista ucraina ha parlato così: "Voglio solo dire che spero che Shuai Zhang si senta meglio e speriamo di rivederla presto. È una giocatrice incredibile, molto rispettosa e una persona eccezionale. C'è molto da imparare da lei". Abbiamo capito insomma da che parte stava, con un regolamento di conti senza rinunciare a stile ed educazione. Una vera e propria lezione