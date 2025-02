video suggerito

Baez spaesato dopo una caduta, Comesana gli spiega cosa ha fatto: l’amicizia più forte della rivalità Spettacolo in Cile dopo un punto in caduta di Baez che non si era reso conto di quanto successo. Ci ha pensato l’avversario a spiegargli tutto. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Avversari sì, ma mai nemici. Baez e Comesana, amici fuori dal campo, si sono dovuti affrontare nel torneo di Santiago. Ne è venuta fuori una partita molto combattuta, vinta dal primo in tre set. Una sfida emotivamente forte per i due argentini, che hanno confermato dunque di essere molto legati soprattutto in una situazione, per quello destinato a diventare uno dei momenti più belli della stagione.

Baez piazza un super colpo, Comesana resta di sasso

Nel tie-break del terzo set, sul punteggio di 2-1 per Baez, Comesana sembrava aver avuto l'intuizione giusta. Dopo uno scambio molto bello, il numero 67 del ranking ATP si è inventato un drop shot che sembrava vincente. L'avversario con uno scatto fulmineo è riuscito ad arrivare sulla pallina ma ha dovuto colpire praticamente in caduta. Mentre la pallina finiva dall'altra parte, Baez si è rotolato sulla terra rossa, finendo di spalle rispetto all'altra metà del campo.

Comesana spiega a Baez cosa è successo

Quasi spaesato Baez dopo la scivolata e qualche momento di confusione. Prontamente è stato raggiunto da Comesana che sorridente si è assicurato che il suo connazionale stesse bene e poi si è complimentato per il punto. È stato proprio lui a svelare infatti a Baez cosa era successo poco prima, visto che lui cadendo non aveva capito più nulla. Il suo tocco si era rivelato un passante perfetto, capace di sorprendere l'avversario. Un tiro perfetto riuscito nonostante l'equilibrio precario. Grande sportività dunque, a conferma dell'amicizia, in un momento delicato dell'incontro.

Alla fine dunque a trionfare è stato Baez con Comesana che si è nuovamente complimentato con lui. Bello l'abbraccio tra i due che si sono scambiati anche qualche parola uscendo dal campo insieme. E lo sconfitto ora sarà il primo tifoso dell'amico che è reduce da una parentesi sudamericana finora da incorniciare.