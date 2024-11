video suggerito

Australia in Coppa Davis, chi gli avversari dell’Italia in semifinale: De Minaur e l’incubo Sinner L’Italia oggi affronta l’Australia a Malaga nella semifinale di Coppa Davis. Gli azzurri hanno battuto gli australiani nella finale dello scorso anno. Capitan Hewitt ha come singolaristi de Minaur, Popyrin e Kokkinakis. I doppisti sono Ebden e Thompson. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

L'Italia torna in campo oggi per la semifinale di Coppa Davis. A Malaga, dopo aver sconfitto 2-1 l'Argentina, gli azzurri guidati da capitan Volandri sfideranno l'Australia, battuta in finale lo scorso anno. L'Italia parte favorita, ma deve stare attenta alla squadra australiana, compatta e ricca di buoni giocatori. Anche se il numero 1 Alex de Minaur con Sinner ha sempre perso, otto su otto. Chiave sarà il primo singolare, che vedrà impegnato uno tra Kokkinakis e Popyrin contro Berrettini o Musetti. Il doppio è formato dagli specialisti Ebden e Thompson.

Chi è de Minaur, il numero uno dell'Australia di tennis

Di Alex de Minaur si sa tutto. In primis perché quest'anno è entrato nella top ten ed è stato anche protagonista alle ATP Finals, o meglio ha partecipato alle Finals: perché ha perso tre partite su tre. Il numero 1 australiano, soprannominato il ‘Demone‘, è un giocatore senz'altro di prima fascia, ma è noto anche perché ha avuto, la sfortuna, di trovare molto spesso Sinner sul suo cammino: nella finale di Toronto 2023, di Rotterdam 2024 e alle Finals pochi giorni fa. Ma pure nella finale di Davis del 2023. Otto sfide e otto vittorie per Sinner, che ha lasciato pochi games all'avversario.

Chi è Popyrin, l'australiano campione 1000 a sorpresa

Alexei Popyrin tecnicamente non è un predestinato. Classe 1999, è senz'altro un buon giocatore, che però quest'anno ha trovato la settimana della vita in Canada, dove ha vinto, a Montreal, il primo titolo 1000 della sua carriera. Un risultato tanto clamoroso quanto eccezionale per Popyrin che è riuscito la scorsa estate a toccare la propria vetta, salendo al numero 23. Batté Machac, Korda, Hurkacz, Shelton, Dimitrov e in finale Rublev. E agli US Open sconfisse pure Djokovic. In Davis però perse contro Arnaldi il primo singolare della finale 2023.

La gioia di Kokkinakis dopo il successo su Shelton in Coppa Davis.

Kokkinakis, l'uomo in più di Lleyton Hewitt

E poi c'è Thanasi Kokkinakis, che quando spuntò nel circuito pareva destinato a una grande carriera ed era, anche per ragioni dovute alle origini, definito il gemello di Kyrgios. Tantissimi infortuni lo hanno frenato, ma è capace di grandi imprese. Qualche anno fa batté Roger Federer nel torneo di Miami, ed era ancora un super Federer. Con tanta tigna ha portato a casa giovedì il singolare contro Shelton, e potrebbe essere preso in considerazione da Hewitt.

Matthew Ebden e Jordan Thompson hanno regalato il punto del 2-1 all'Australia contro gli Stati Uniti.

Chi sono Ebden e Thompson, i tennisti del doppio australiano

Gli australiani hanno una tradizione leggendaria nel doppio. Matthew Ebden e Jordan Thompson sono due autentici specialisti. Basta dire che il primo ha vinto gli Australian Open 2024 (con Bopanna) e il secondo gli US Open (con il connazionale Purcell, fuori perché infortunato) e ha fatto finale a Wimbledon nel 2024, per far capire quanto siano pericolosi. Insomma arrivare sull'uno pari sarebbe molto pericoloso.