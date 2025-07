ATP Toronto 2025, il sorteggio del tabellone: Musetti testa di serie numero 3, è dal lato di Zverev

Il torneo di Toronto è quello più sfortunato tra quello dei 1000. La sua collocazione in calendario è a metà tra Wimbledon e gli US Open. E anche a questo giro tanti big hanno rinunciato al Canadian Open. In primis Jannik Sinner, ma hanno dato forfait pure Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Jack Draper, oltre a Matteo Berrettini. In tabellone comunque è di tutto rispetto. Il numero 1 è Zverev, seguono Fritz e Musetti, testa di serie numero 3 e alla ricerca di un po’ di fiducia dopo le rapide sconfitte a Wimbledon e a Washington. In campo a Toronto anche Cobolli e Sonego che hanno un cammino potenzialmente interessante. Il torneo si potrà seguire in diretta TV solo su Sky.

Il tabellone di Toronto 2025: gli avversari di Musetti e Coboldi

Musetti ha un tabellone interessantissimo. Testa di serie numero 3, dunque a regola può puntare alla semifinale. Gli avversari più insidiosi sarebbero Ruud, Khachanov, Humbert e Shapovalov. Arnaldi può esordire contro Fonseca, sono entrambi collocati nello spicchio di Zverev. Nella parte alta anche Darderi.

Cobolli è nella parte bassa, potrebbe incrociare Shelton. Nell’ultimo spicchio invece Bellucci e Sonego gravitano dalle parti di Rublev, finalista un anno fa all’Open del Canada. Tra gli eletti c’è anche Matteo Gigante, uno dei sette italiani in tabellone.

Il calendario completo del 1000 di Toronto: programma e orari