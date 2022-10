ATP Napoli Cup 2022, tabellone e programma del torneo di tennis Da oggi martedì 18 ottobre fino a domenica 23, è in corso il Torneo Atp 250 di Napoli. Tra le principali teste di serie anche i nostri Berrettini e Musetti che potrebbero incontrarsi in finale. Il tabellone e il programma del torneo.

A cura di Alessio Pediglieri

Da oggi martedì 18 ottobre fino a domenica 23 sui campi in cemento outdoor del "Tennis Club Napoli", si disputerà il torneo Atp 250 di Napoli, che vedrà al via ventotto giocatori tra cui le prime quattro teste di serie (Carreno Busta, Berrettini, Bautista Agut e Musetti) che cominceranno il loro percorso a partire dal 2° turno. Presenti tra i tennisti azzurri anche Sonego, Fognini, Cobolli e Nardi, con gli ultimi due che sono presenti grazie alle rispettive Wild Card.

Il Torneo assicurerà al vincitore 250 punti Atp e un "prize money" pari a quasi 630 mila euro, di cui ben 95.500 destinati al vincitore. Dopo i problemi occorsi al campo dell'Arena dove si svolge il torneo, che hanno costretto gli organizzatori a posticipare di 24 ore l'inizio delle sfide del tabellone principale, tutto è oramai pronto. In totale saranno sei i tennisti italiani impegnati a Napoli: Matteo Berrettini (tra le teste di serie) Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Flavio Cobolli e Luca Nardi. Anche se ha dato forfeit Andrej Rublev, non mancano nomi importanti, come quelli di Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut, Albert Ramos-Vinolas, dello statunitense Brandon Nakashima, il francese Corentin Moutet, il serbo Miomir Kecmanovic.

Tabellone Napoli Cup 2022, gli avversari di Berettini e Musetti

Il Tabellone dell'Atp 250 di Napoli ha riservato un percorso particolare tra i due italiani più quotati, Berrettini e Musetti: il primo, testa di serie n.2, è stato inserito nella parte bassa, il secondo in quella alta e, dunque, in caso di un percorso senza errori si potrebbero ritrovare in finale domenica 23 ottobre per un assolo tutto azzurro. Ma gli ostacoli non mancano in un tabellone in cui il n.1 è Pablo Carreno Busta, dopo il ritiro di Rublev, e che si trova nella stessa parte di Musetti, per il quale rappresenta il principale avversario nella corsa verso la finale. Berrettini se la dovrà vedere nel corso del torneo, molto probabilmente contro Roberto Bautista Agut (testa di serie n.3) che esordirà già al primo turno.

[1] P. Carreno Busta (ESP) – Bye

H. Grenier (FRA) vs. F. Fognini (ITA)

[WC] L. Nardi (ITA) vs. C. Moutet (FRA)

[WC] F. Cobolli (ITA) vs. [5] M. Kecmanovic (SRB)

[4] L. Musetti (ITA) – Bye

L. Djere (SRB) vs. Qualifier

B. Zapata Miralles (ESP) vs. D. Galan (COL)

N. Borges (POR) vs. [7] A. Ramos-Vinolas (ESP)

[6] S. Baez (ARG) vs. L. Sonego (ITA)

M. Fucsovics (HUN) vs. Qualifier

M. McDonald (USA) vs. Qualifier

[3] R. Bautista Agut (ESP) – Bye

[8] A. Mannarino (FRA) vs. P. Cachin (ARG)

T. Daniel (JPN) vs. P. Martinez (ESP)

R. Carballes Baena (ESP) vs. Qualifier

[2] [WC] M. Berrettini (ITA) – Bye

Il programma completo dell’Atp Napoli Cup di tennis

Hanno aperto il programma della prima giornata Taro Daniel e Pedro Martinez, a seguire le sfide Mannarino-Cachin, Zapata Miralles-Galan e Borges-Ramos Vinolas, con Flavio Cobolli che sfida la testa di serie numero 5 Miomir Kecmanovic, match che conclude la sessione diurna. Nella sessione serale spazio a Nardi che sfiderà Mouet. Il 2° turno è di scena mercoledì 19 ottobre dove entreranno in scena le prime 4 teste di serie, tra cui Berrettini e Musetti per gli ottavi di finale. Giovedì 20 in programma i quarti di finale poi sabato 22 le due semifinali. Finale prevista nella giornata di domenica 23 ottobre.

Dove vedere le partite del torneo di tennis in TV

Il torneo Atp 250 di Napoli sarà visibile in diretta e in chiaro sul canale Supertennis che presente nel bouquet Sky al Canale 212 del decoder e sul digitale terrestre al Canale 64. Per chi volesse seguire il torneo in live streaming ci sarà la possibilità collegando in modo sempre gratuito al sito www.supertennis.tv, oppure tramite la piattaforma Supertennix, in questo caso previo abbonamento.