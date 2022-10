Berrettini si è vendicato, battuto Carballes all’ATP Napoli: ora Daniel ai quarti Matteo Berrettini vola ai quarti dell’ATP Napoli dove affronterà il giapponese Taro Daniel. Un match assolutamente alla portata e in programma domani.

A cura di Marco Beltrami

Finalmente si può parlare solamente di tennis giocato a Napoli, dopo i vari problemi logistici dei giorni scorsi. Nel torneo ATP 250 di scena sui campi in cemento di Margellina, è stato il giorno dell'esordio di Matteo Berrettini. Il numero 16 del mondo e seconda testa di serie del tabellone ha giocato e vinto la prima partita contro Carballes Baena. 6-4, 6-2 per il tennista italiano che si è vendicato della sconfitta incassata dallo spagnolo pochi giorni fa a Firenze.

Questa volta al contrario di quanto accaduto in Toscana, non ci sono state sorprese. Berrettini è sceso in campo molto concentrato, mostrando di aver imparato la lezione. Nessun "regalo" al numero 76 del ranking ATP per l'azzurro che ha giocato con grande incisività facendo valere la sua maggiore potenza, dimostrandosi cinico nei punti decisivi. Più combattuto il primo parziale chiuso 6-4, più in scioltezza il secondo anche in virtù del doppio break.

Matteo Berrettini ora tornerà in campo nella giornata di domani venerdì 21 ottobre per la sfida dei quarti di finale contro Taro Daniel. Il giapponese numero 95 del mondo sta giocando un buon tennis ed è un avversario ben noto al nostro portacolori. Tre i precedenti in carriera tra i due giocatori, con due successi per Matteo che anche in questa occasione parte con i favori del pronostico

Oltre a Berrettini, sono scesi in campo oggi altri due italiani, ovvero Passaro battuto da McDonald e Fognini che ha superato Grenier. Il ligure tornerà in campo in serata contro la testa di serie numero uno Carreno Busta, così come Fognini che sfiderà Djere. Proprio l'esperto giocatore italiano dopo la prima vittoria di giornata si è concesso un bel bagno nel mare partenopeo. Anche Berrettini, spera di concedersi un po' di relax: "Volevo rifarmi dopo la sconfitta di Firenze, avevo sprecato tante possibilità in quel caso. Non ho cambiato molto rispetto a quel match – le dichiarazioni nel post-partita riprese da Supertennis -Giocare qui a Napoli è speciale, il tifo è molto caldo e sono felice. Come festeggerò? Con una bella pizza".