ATP Montecarlo 2023, oggi Sinner, Berrettini e gli italiani in campo: orari TV e diretta streaming Le partite di oggi al Montecarlo Masters 1000, in campo Sinner-Schwartzman, Berrettini-Cerundolo, Musetti-Nardi e Sonego-Medvedev. Tutto quello che c’è da sapere su orario, diretta TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Sono cinque i tennisti italiani che giocheranno oggi a Montecarlo per il secondo turno del Masters 1000. Farà il suo esordio nel torneo Jannik Sinner che dopo il bye nel primo turno sfiderà l'argentino Diego Schwartzman, compagno di doppio. Ci sarà anche il derby italiano tra Lorenzo Musetti, che ha battuto Kecmanovic e Luca Nardi, reduce dal successo su Vacherot. Il vincente sfiderà Novak Djokovic agli ottavi.

In campo anche Lorenzo Sonego dopo l'impresa con Humbert, contro Medvedev e Berrettini che sfiderà Cerundolo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orario delle partite e sulla diretta TV e streaming.

Sinner oggi contro Schwartzman all'ATP Montecarlo, l'orario

Sinner-Schwartzman è la partita del secondo turno di Montecarlo in programma oggi sul campo Ranieri III non prima delle 13:30. L’orario preciso dipenderà dalla fine della sfida precedente tra van de Zandschulp e Ruud. Se questa dovesse allungarsi, allora la partita di Jannik potrebbe iniziare in ritardo. Diretta TV su Sky, in esclusiva per gli abbonati su uno dei due canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205).

Si potrà vedere Sinner-Schwartzman in streaming gratis sul canale Youtube di Sky, oltre che su Sky Go (app riservata agli abbonati). Possibile acquistare il singolo biglietto della partita su NOW.

Dove vedere Sonego-Medvedev in diretta TV e streaming

Sonego-Medvedev si giocherà non prima delle 15 sul campo Ranieri III a seguire la partita tra Sinner e Schwartzman. La partita tra il tennista italiano e quello russo sarà trasmessa in diretta TV su uno dei due canali dedicati Sky, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per lo streaming l'emittente satellitare offre la visione grazie all'app Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e computer. Possibile anche il servizio live on-demand di NOW.

Orario Berrettini-Cerundolo oggi in TV e streaming all'ATP Montecarlo

A che ora giocheranno Berrettini e Cerundolo? La partita è la quarta in programma sul Campo dei Principi e dovrebbe iniziare non prima delle 16:30. Ovviamente l'orario dipenderà dai tre match che si disputeranno sullo stesso impianto in precedenza e che in caso di prolungamento farebbero spostare Berrettini-Cerundolo. Diretta TV su Sky e in particolare su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, con lo streaming garantito su Sky GO. Si potrà seguire la sfida acquistando il ticket on-demand su NOW.

Musetti contro Nardi nel derby italiano a Montecarlo

Dove vedere Musetti-Nardi in TV? La partita del secondo turno è in orario non prima delle 13:30 sul campo 2 sarà trasmessa su Sky. Diretta TV su Sky Sport Tennis (205) o Sky Sport Uno (201), con lo streaming che sarà visibile sull'applicazione Sky GO. Per i non abbonati all'emittente satellitare che volessero vedere il derby italiano, possibile comprare il biglietto sulla piattaforma on-demand NOW.