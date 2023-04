Musetti dominante contro Nardi a Montecarlo, doppio 6-0 in meno di un’ora: agli ottavi c’è Djokovic Lorenzo Musetti agli ottavi a Montecarlo dopo la vittoria nel derby contro Nardi con il punteggio perentorio di 6-0, 6-0. Ora Musetti sfiderà Novak Djokovic.

A cura di Marco Beltrami

La giornata dei tennisti italiani a Montecarlo si è aperta con la perentoria vittoria di Lorenzo Musetti su Luca Nardi, protagonista comunque di un ottimo torneo, nella partita valida per i sedicesimi. Il numero 21 al mondo che ieri aveva superato Kecmanovic, ha confermato il pronostico con un 6-0, 6-0 molto rapido.

Troppa la differenza tra i due amici in campo, con il carrarino che si è preso la rivincita rispetto al confronto vinto in un torneo ITF da Nardi nel 2019. Ora Musetti dovrà giocare contro un avversario di ben altra caratura, ovvero il numero uno al mondo Novak Djokovic.

Già nel primo set non c'è stata partita sulla terra rossa di Montecarlo. Musetti ha messo il discorso sui binari giusti piazzando subito il break a zero, senza regalare nulla a Nardi. Impeccabile il tennista carrarino, che ha dimostrato di essere di un livello superiore rispetto al suo avversario, anche dal punto di vista della "pesantezza" di palla. Il numero 159 del ranking ATP è stato costretto a fare gli straordinari per cercare di tenere lo scambio, e fronteggiare la pressione costante di Musetti. 6-0 in 25′ per lui.

Nessuna rivoluzione nel secondo parziale, con Nardi che non è riuscito mai a trovare contromisure al tennis di Musetti. Quest'ultimo senza fare troppa fatica, ha messo a referto un altro 6-0, chiudendo addirittura in meno di un'ora. 50 minuti per la precisione.

Lorenzo Musetti sfiderà ora Novak Djokovic, il numero uno al mondo e principale favorito per la vittoria del torneo di Montecarlo. Il serbo ha vinto nel secondo turno contro Gakhov, pur non giocando una partita memorabile. I due si sono affrontati già in tre occasioni, con altrettanti successi di Nole. Memorabile la sfida nei sedicesimi del Roland Garros 2021, quando Musetti andò avanti di due set, incassando poi la rimonta del campione serbo.