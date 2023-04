Djokovic sorpreso dal saluto di Gakhov risponde da campione: “Spero di non incontrarti più” Novak Djokovic dopo aver battuto il russo Gakhov a Montecarlo, protagonista di una super partita, ha regalato un bellissimo terzo tempo, incassando i complimenti dell’avversario.

A cura di Marco Beltrami

Novak Djokovic a Montecarlo ha dovuto faticare e non poco per avere la meglio al debutto nel prestigioso Masters 1000 di Ivan Gakhov. ll numero 198 del mondo ha stupito tutti e in primis il leader del ranking ATP sfoderando un tennis di altissimo livello. 7-6, 6-2 per Nole che a fine match è apparso molto soddisfatto per aver vinto una partita così difficile. E non è mancato un momento particolare nel classico terzo tempo.

Dopo cinque settimane senza tornei Djokovic ha subito trovato pane per i suoi denti sulla terra rossa. Il russo Gakhov ha gettato il cuore oltre l'ostacolo, stimolato anche dalla possibilità di sfidare per la prima volta in carriera il numero uno del mondo. Il suo tennis spregiudicato ha anche sorpreso a tratti il serbo che non ha nascosto momenti di nervosismo, con sfoghi verso il suo angolo.

Nonostante tutto però Novak è rimasto sul pezzo, e così è riuscito dopo aver vinto il primo parziale al tie-break ad assicurarsi poi con maggiore facilità il secondo. A conti fatti questa partita non può che essere preziosa per Nole che infatti dopo il match ha dichiarato: "È stata una vittoria brutta, particolarmente nel primo set. Non mi aspettavo molto di diverso perché ci sono condizioni scomode, vento. Cominciare dopo tanti giorni una partita ufficiale sulla terra: non si può prevedere cosa può succedere. Ma sono soddisfatto per come ho tenuto il controllo dei nervi".

E al momento dei saluti a ridosso della rete, ecco uno scambio all'insegna del fair play tra i due. Gakhov ha salutato Djokovic sottolineando l'ammirazione nei suoi confronti: "Sei il giocatore che più ammiro, sei il migliore. Voglio giocare più partite con te". Parole che hanno fatto sorridere Djokovic, che ha apprezzato e non poco. La replica? Una battuta: "Spero di non incrociarti sul campo presto!". Ad evidenziare la bravura del russo e i grattacapi creati a Djokovic.

Poi ecco la spiegazione del come il suo avversario sia riuscito a metterlo in difficoltà: "Prima di oggi non avevo mai visto Ivan giocare, ho visto un po' di video della partita di ieri e lui è un giovane che esce da un circuito Challenger. Ha vinto un challenger la settimana scorsa, quindi si sentiva molto bene sul campo, e cosa insolita per i russi gioca con tanto spin e sa definitivamente come si gioca. Ottimo servizio, ottimo dritto, rovescio piatto, avversario insidioso ma sono soddisfatto".