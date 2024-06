video suggerito

ATP Halle 2024, programma di oggi e gli orari TV: in campo Berrettini, Darderi, Sonego e Sinner in doppio Berrettini, Darderi, Sonego oggi giocheranno ad Halle nel torneo di singolare, mentre Sinner scenderà in campo in doppio in coppia con Sinner come Bolelli e Vavassori. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il programma di oggi al torneo ATP di Halle prevede le partite in singolare di tre italiani, ovvero Berrettini, Darderi e Sonego con Sinner che, dopo la vittoria contro Griekspoor, esordirà in doppio in coppia con Hurkacz. A proposito di doppi sarà anche il giorno dei vice-campioni del Roland Garros Bolelli-Vavassori. Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle partite che saranno visibili in TV su Sky.

Il programma di oggi all'ATP Halle e gli italiani in campo

Il primo italiano a giocare in campo sarà Matteo Berrettini che dovrà recuperare il match del primo turno sospeso ieri per pioggia. Il tennista italiano finalista a Stoccarda affronterà Michelsen alle ore 12. In contemporanea sul centrale spazio a Luciano Darderi, contro il padrone di casa Struff. Non prima delle 16:30 altro incrocio sull'asse Italia-Germania, con Sonego che affronterà Zverev. L'orario potrebbe slittare in caso di prolungamento dei match precedenti. Una sfida in cui Lorenzo parte con gli sfavori del pronostico.

Curiosità anche per l'esordio del doppio Sinner/Hurkacz che giocherà contro Lammons/Withrow non prima delle 14. non prima delle 15 spazio a Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

Le partite del singolare in programma ad Halle

Darderi-Struff ore 12

Berrettini-Michelsen ore 12

Koepfer-Fils non prima delle 13.30

Eubanks-Bublik non prima delle 15

Medvedev-Zhang non prima delle 15

Sonego-Zverev non prima delle 16.30

Le partite di doppio in programma oggi ad Halle

Sinner/Hurkacz-Lammons/Withrow non prima delle 14

Bolelli/Vavassori-Lucky Losers non prima delle 15

Dove vedere il torneo ATP di Halle in TV e streaming

Dove vedere le partite del torneo di Halle? Il torneo ATP 500 che fa da antipasto a Wimbledon si può seguire in TV in esclusiva su Sky, e in particolare su uno dei due canali dedicati 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). L'emittente satellitare ha i diritti sia di questo appuntamento che di quello del Queen's è trasmette i match a seconda degli impegni degli italiani.