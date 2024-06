Berrettini è tornato davvero, il suo rovescio a una mano è ispiratissimo: Michelsen resta impietrito

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Matteo Berrettini ha superato il primo ostacolo sull'erba di Halle. Il tennista italiano ha battuto in due set l'americano Alex Michelsen, con il risultato di 7-6, 6-2. Dopo un primo parziale molto complicato, il giocatore romano è uscito alla distanza dilagando. Da segnalare due perle di Berrettini, che ha sfoderato un sorprendente rovescio ad una mano, uno di questi sul match point.

Berrettini super ad Halle, sfodera un rovescio ad una mano da applausi sul match point

Partiamo dalla fine. Berrettini non ha avuto bisogno di molte chance per chiudere la partita, finalizzando il primo dei match point a disposizione. In particolare dopo uno scambio particolarmente intenso è riuscito a mettere in difficoltà Michelsen, costringendolo a due volée complicate a rete. Dopo un primo recupero importante, Matteo ha effettuato uno scatto importante per raggiungere la pallina sul lungolinea opposto e qui ecco la magia.

In allungo Matteo ha deciso di colpire con il rovescio ad una mano. Non uno slice, ma una conclusione piatta che gli ha permesso di sfoderare un passante da applausi che ha lasciato di sasso l'americano. Per lui che gioca a due mani di rovescio, si tratta di una vera e propria perla. Tra l'altro non isolata.

Il colpo ad una mano da applausi di Berrettini contro Michelsen

Infatti questa scena si era già concretizzata in precedenza in occasione del primo set. Anche in questo frangente di gioco, Berrettini aveva stupito il suo avversario con un colpo che "non gli appartiene". Rovescio in controbalzo ad una mano per mettere fuori gioco Michelsen, disegnando una traiettoria perfetta con la pallina morta sulla linea di fondo.

Il prossimo avversario di Berrettini ad Halle

Una prestazione in crescendo e da applausi per Berrettini che riesce a far suo un match complicato guadagnando il secondo turno di Halle dove troverà Giron, capace di battere Rublev. Matteo si trova nella parte bassa del tabellone, quella opposta rispetto a Sinner.