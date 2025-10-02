Atmane shock a Shanghai: “Non riuscivo a parlare e non sapevo dove fossi. Mi devo fermare”

Terence Atmane ha vissuto un vero e proprio incubo a Shanghai. Il tennista francese è stato costretto al ritiro in occasione del primo turno del Masters 1000 contro Comesana. Non è riuscito nemmeno a chiudere il primo set il numero 61 del mondo, che ha accusato un malore molto pesante. Il racconto del giocatore, condiviso sui social, è stato agghiacciante.

Malore per Atmane a Shanghai, crollo nella partita contro Comesana. Cosa è successo

Ha resistito fino al 4-4 poi ha alzato bandiera bianca, cedendo ai problemi fisici. Ancora una volta le temperature superiori ai 30 gradi e l'umidità, hanno giocato un brutto scherzo ai tennisti. Atmane si è reso conto subito che c'era qualcosa che non andava, come spiegato poi ai suoi followers sui social: "Oggi, dopo il primo punto della partita, mi tremavano entrambe le mani. Mi sono detto: ‘Ok, forse sono più nervoso del solito…' Dopo il secondo game, avanti 2-0 abbastanza tranquillamente, ho subito sentito tutto il corpo tremare e faticavo a respirare dopo ogni scambio. Al punto che praticamente non riuscivo più a respirare e avevo un forte mal di testa. Avevo la sensazione che qualunque cosa facessi, semplicemente non riuscivo a prendere fiato…".

Il racconto di Atmane, sensazioni agghiacciante

Inevitabilmente Atmane è stato costretto a fermarsi, chiedendo l'intervento del fisioterapista. Ma le cose non sono andate molto meglio: "Ho chiamato subito il fisioterapista, ma non mi uscivano le parole. Ero nel panico, tremavo. Non riuscivo a ricordarmi dove fossi. Non ero in grado di dire che giorno della settimana fosse. Il mio corpo mi ha mandato un segnale, quello di fermarmi immediatamente".

Ma cosa è successo? Difficile dirlo per Atmane che ora dovrà sottoporsi ad un periodo di stop: "Sono ancora confuso su cosa sia successo oggi e non ricordo molto. Lo stress da calore che ho affrontato oggi sarebbe potuto essere peggiore che svenire per un’ora e avere palpitazioni cardiache… È arrivato il momento per me di prendermi un po’ di riposo prima di affrontare gli ultimi tornei della stagione".